Mark Hamill rejoint les fans de Star Wars pour se souvenir de Carrie Fisher à l’occasion du 4e anniversaire de sa mort

De même que Guerres des étoiles fans du monde entier, Mark Hamill rend hommage à Carrie Fisher à l’occasion du quatrième anniversaire de son décès. S’adressant à Twitter et utilisant le hashtag #AlwaysWithUs, Hamill a publié une image brandissant la phrase «À la mémoire de notre princesse Carrie Fisher». La publication a recueilli des centaines de milliers de likes alors que d’innombrables fans partagent de la même manière leurs propres souvenirs de Fisher et de son travail avec leurs propres messages d’hommage.

« Cela fait quatre ans que nous avons perdu notre princesse bien-aimée, que vous reposiez paisiblement parmi les étoiles, l’ange de l’espace », lit-on dans un autre tweet commémoratif de fans, y compris des illustrations de la princesse Leia.

Cela fait quatre ans que nous avons perdu notre princesse bien-aimée, puisses-tu reposer paisiblement parmi les étoiles, ange de l’espace 🤍 #carriefisherpic.twitter.com/Y82y2dWeYI – ☁️ (@nicochelart) 27 décembre 2020

Un message de Guerres des étoiles Stuff comprend des photos de Fisher et se lit comme suit: « Il y a quatre ans aujourd’hui, nous avons malheureusement perdu l’incroyable Carrie Fisher. Une inspiration pour tant de gens, elle sera toujours aimée et rappelée. Notre princesse. »

Il y a quatre ans aujourd’hui, nous avons malheureusement perdu l’incroyable Carrie Fisher. Une inspiration pour tant de gens, elle sera aimée et rappelée à jamais. Notre princesse 💕 pic.twitter.com/Kzt2NARTOT – Trucs de Star Wars (@starwarstuff) 27 décembre 2020

« Je suis tellement triste que je ne peux pas croire que ça fait 4 ans sans la reine #CarrieFisher qu’elle me manque tellement l’une des meilleures actrices et nous avons tous la chance de dire que nous avons vécu la même période qu’elle », dit un autre fan.

Je suis si triste que je ne peux pas croire que ça fait 4 ans sans reine #CarrieFisher Elle me manque tellement l’une des meilleures actrices et nous avons tous la chance de dire que nous avons vécu la même période qu’elle a vécu 🤍 pic.twitter.com/zwnyWS6Qmk – Laureeenn💜 (@arimendobrik) 27 décembre 2020

Un autre article de fan lit, « Carrie Fisher sera toujours l’une de mes personnes préférées. En train de regarder Guerres des étoiles en grandissant, j’ai toujours pensé que Leia était un dur à cuire. Tu nous manqueras toujours Carrie. «

Carrie Fisher sera toujours l’une de mes personnes préférées. en regardant Star Wars grandir, j’ai toujours pensé que Leia était un dur à cuire. Tu nous manqueras toujours Carrie xx❤️ #carriefisherpic.twitter.com/sF5sYGOVtZ – Matt (@AhsokaAlways) 27 décembre 2020

En utilisant le hashtag #CarrieOnForever, un autre tweet dit: « Je n’ai pas de mots pour réconforter ceux qui souffrent aujourd’hui, avec le souvenir de #CarrieFisher et de son décès il y a 4 ans. Elle nous manquera toujours. Elle sera toujours de la royauté. notre princesse. »

#CarrieOnForever Je n’ai pas de mots pour réconforter ceux qui souffrent aujourd’hui, avec le souvenir de #CarrieFisher et son décès il y a 4 ans. Elle nous manquera toujours. Elle sera toujours la royauté. Elle sera toujours notre princesse. pic.twitter.com/DZHYzonqAN – Neal Wertanen 🏳️‍🌈 (@ JediHobbit99) 27 décembre 2020

« Carrie Fisher est décédée il y a quatre ans aujourd’hui », tweete un autre fan à qui la star emblématique manque. «Sa présence laisse un vide énorme à ce jour parce que sa personnalité unique et dynamique était si importante. Une mère, actrice, scénariste, romancière et toujours porteuse de légèreté. Votre adoration nous manque.

Carrie Fisher est décédée il y a quatre ans aujourd’hui. Sa présence laisse un vide énorme à ce jour parce que sa personnalité unique et dynamique était si importante. Une mère, actrice, scénariste, romancière et toujours porteuse de légèreté. Votre adoration nous manque. pic.twitter.com/7q9AV4pQ53 – SWNN (@StarWarsNewsNet) 27 décembre 2020

Bien sûr, Fisher est peut-être mieux connue pour son rôle de princesse Leia dans le Guerres des étoiles franchise, un rôle qu’elle a pu retrouver peu avant sa mort. L’actrice vétéran a également eu des rôles mémorables dans des films comme Les Blues Brothers, Les ‘Burbs, Quand Harry rencontre Sally…, et Les femmes. Fisher a également été nominée à deux reprises pour un Emmy Award pour ses rôles dans les émissions de télévision 30 Rocher et Catastrophe. Carried est décédée d’une crise cardiaque le 27 décembre 2016 et sa mère, Debbie Reynolds, a subi un accident vasculaire cérébral et est décédée le lendemain.

2020 s’est également avérée être une mauvaise année pour Guerres des étoiles. Le mois dernier, l’acteur de Darth Vader, David Prowse, est décédé des suites de complications de Covid à l’âge de 85 ans. Les fans étant toujours en deuil, une autre grande perte est survenue récemment lorsque l’acteur de Boba Fett, Jeremy Bulloch, est décédé à 75 ans après une longue bataille contre la maladie de Parkinson. Peter Mayhew, qui a partagé la vedette avec Fisher, Prowse et Bulloch dans Guerres des étoiles comme Chewbacca, est décédé à l’âge de 74 ans l’année dernière après avoir subi une crise cardiaque.

Il est difficile de croire que cela fait déjà quatre ans que nous avons perdu Fisher, mais grâce aux fans du monde entier, sa mémoire est plus forte que jamais. Que la Force soit avec vous, princesse. Repose en paix.

Que la force soit avec toi

#CarrieFisher ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/oSnGSq4NfW – Raegan Young (@TheRaeganYoung) 27 décembre 2020

Pour toujours mon général, toujours ma princesse #CarrieFisherpic.twitter.com/llELlkjnev – Éditeur / Maverick Gaymers 🌈 (@MaverickGamersX) 27 décembre 2020

Merde déjà 4 ans que notre princesse ne fait plus qu’un avec la force 🙁 #CarrieFisherpic.twitter.com/SJgVu4hjbx – Kenobi🎅 | Préréglages et plus | (@ Kenobi783) 27 décembre 2020

Laisser mon #PrincessLeia cosplay à nouveau puisque nous nous souvenons de l’emblématique Carrie Fisher aujourd’hui. pic.twitter.com/cU4CHQXuNh – Emmy Scott (@EmmyNawjoopinga) 27 décembre 2020

Sujets: Star Wars