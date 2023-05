Mark Hamill partage un tutoriel rapide sur la façon dont il fait son rire Joker

Tout comme il y a eu de nombreux Batman tout au long de l’histoire du cinéma et de la télévision, il y a aussi eu de nombreuses versions du Joker. Mark Hamill, qui est devenu célèbre en tant que héros principal de l’original Guerres des étoiles trilogie, Luke Skywalker, est l’un des grands acteurs à avoir eu la chance d’incarner le clown prince du crime.





Créé par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, le célèbre méchant a fait sa première apparition dans la bande dessinée de 1940 Homme chauve-souris, et est depuis devenu l’un des personnages les plus populaires du monde de DC. Hors des pages, sa première apparition remonte à 1966, lorsque César Romero l’incarne dans la série live-action Batman.

Depuis lors, il est devenu un visage familier dans les films et les émissions de télévision, qu’il s’agisse d’action en direct ou d’animation. Des acteurs comme Jack Nicholson ou, plus récemment, Joaquin Phoenix ont prêté leur corps pour lui donner vie, mais il y a quelqu’un qui a eu l’occasion de l’incarner à plusieurs reprises, c’est Mark Hamill.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La première fois que Hamill a donné sa voix au Joker, c’était en 1992, dans le célèbre Batman : la série animée, devenant l’un des interprètes préférés de l’ennemi juré de The Dark Knight pour les fans. Et l’une des principales raisons est à cause de son rire emblématique.





On demande à Mark Hamill de faire le rire du Joker tout le temps

Distribué par Warner Bros. Television Distribution

Dans une récente apparition sur The Wired Autocomplete Interview, Hamill a partagé des conseils importants pour interpréter le célèbre rire du Joker, avouant que c’est l’une des choses que les fans lui demandent le plus de faire :

« On me demande de faire ça. Je serai à l’épicerie. Ça pourrait être Toys « R » Us. ‘Faites le rire. Faites le rire’ Eh bien, tout d’abord, vous devez vous échauffer. C’est comme un moteur de voiture . Si vous venez de déchirer, ça va vous faire mal à la gorge. Et en plus, il n’y a pas de façon subtile de le faire. Donc, je suis debout dans un Toys « R » Us en train de rire de façon maniaque et les gens me lancent des regards inquiets, ‘Qu’est-ce que ce vieil homme fait à ce pauvre gosse de 10 ans?’ Mais on me demande souvent de le faire. »

En 2019, l’acteur a eu la chance d’incarner un autre personnage au rire iconique, tout aussi macabre et effrayant que le Joker. Hamill a joué dans le remake du film de Un jeu d’enfantdonnant sa voix à Chucky la poupée tueuse.

Quant à l’avenir du méchant DC, la version de Joaquin Phoenix sera la première à revenir sur grand écran en 2024 Joker : Folie à deuxdans lequel Lady Gaga sera également présentée comme Harley Quinn, et ce sera une comédie musicale.

Dans une de ses dernières scènes, Le Batman a également présenté sa version du méchant, joué par la star d’Eternal, Barry Keoghan. Pour le moment, on ne sait pas si l’acteur reviendra pour la suite ou sera un autre des méchants de Caped Crusader que Robert Pattinson affrontera dans le prochain chapitre réalisé par Matt Reeves.