Mark Hamill: "Le camée dans The Mandalorian était le meilleur cadeau qu’ils pouvaient me faire"

Cela fait presque deux semaines que Disney Plus nous a surpris avec l’un des camées les plus incroyables et les plus inattendus de l’année, dans le bon sens. Après la grande apparition de Luke Skywalker dans le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian, Mark Hamill a partagé sa réaction.

The Mandalorian a présenté le dernier épisode de sa deuxième saison le 18 décembre sur Disney Plus. Le spin-off de Étoile Guerres C’est l’une des séries les plus remarquables de l’année, non seulement pour avoir remporté 7 Emmy Awards, mais aussi pour le nombre incroyable de téléspectateurs qu’elle a ajouté dans cette deuxième saison.

Avec un succès imminent et l’attente de la troisième saison sur le service de diffusion en continu de The Walt Disney Company, une star de Star Wars a parlé de la fin de la série. Mark Hamill, qui a donné vie à Luke Skywalker dès les premiers épisodes de la saga, Il a partagé ses sentiments quand il a vu le personnage dans The Mandalorian.

« Parfois, les meilleurs cadeaux sont les plus inattendus et quelque chose que vous n’avez jamais réalisé que vous vouliez avoir jusqu’à ce qu’il vous soit donné »Il a écrit sur son compte Twitter avec une photo de Luke. De plus, il a avoué qu’il était présent sur le plateau d’enregistrement lors du tournage de la scène. « Merci, Jon (Favreau) et David (Filoni) », ajoutée.







Cependant, comme John Favreau l’a déjà dit, ce n’est pas Mark qui a joué le personnage. Max Lloyd Jones était le cascadeur qui a mis le corps de Luke Skywalker pour avoir plus tard le visage d’un jeune Hamill inséré avec CGI.

« Le fait que nous ayons pu garder ma participation secrète pendant plus d’un an sans fuites est un miracle. Un vrai triomphe pour tous ces gens du monde entier qui détestent les spoilers comme moi. »Déclara Hamill.