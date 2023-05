Mark Hamill dit que le contrecoup du casting de Batman de Michael Keaton l’a inspiré à poursuivre le Joker

C’est indéniable que Marc Hamil sera toujours considéré comme l’un des meilleurs acteurs à avoir incarné le Joker, ayant exprimé le Clown Prince of Crime dans une variété de projets au cours des trois dernières décennies. Cependant, peut-être que le casting n’aurait jamais vu le jour si Hamill n’avait pas été inspiré par le premier casting de Tim Burton. Michel Keaton comme Bruce Wayne pour une paire de Homme chauve-souris films des années précédentes. Ces jours-ci, il est clair que Keaton fait également partie des acteurs de Batman les plus populaires, et il reprendra ce rôle dans Le flash cet été.





Mais même le casting de Keaton n’était pas sans sa propre controverse lorsqu’il a été annoncé pour la première fois. Parlant de son propre casting en tant que Joker avec WIRED, Hamill a expliqué comment il avait pu se diriger vers son audition pour exprimer le Joker pour Batman : la série animée avec une grande confiance, en particulier à cause des plaintes initiales concernant le casting de Keaton dans Homme chauve-souris. Cela a permis à Hamill de savoir qu’il fallait ignorer tous les opposants qui se dirigeaient vers son audition et se concentrer plutôt sur la prestation d’une excellente performance. Comme Hamill l’explique lorsqu’on lui demande comment il a décroché le rôle du Joker :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je viens de lire pour ça. J’avais une confiance qui m’a vraiment aidé, parce qu’il y avait ce grand tollé que Michael Keaton allait jouer Batman. ‘Oh, c’est M. Maman, c’est un acteur de comédie.’ Je veux dire, ils ne l’avaient même pas vu [in the role] et ils ne savaient pas à quel point il deviendrait grand. Mais il y a eu une grande controverse. »

Cela a permis à Hamill de livrer une audition dont il était très satisfait lorsqu’il a lu pour le Joker. Même ainsi, il était également convaincu que les producteurs pourraient toujours ne pas le lancer, quelle que soit la qualité de l’audition. Cela signifiait également que Hamill n’avait aucune anxiété avant et pendant l’audition, bien qu’il dise que tout cela est arrivé assez rapidement une fois qu’il a appris qu’il était en fait choisi pour le rôle.

« Quand je suis entré [for the Joker role], j’ai pensé : ‘Tu penses qu’ils vont engager Luke Skywalker pour jouer le Joker ? Les fans vont perdre la tête !’ J’étais tellement sûr que je ne pouvais pas être choisi. J’étais complètement détendu. Souvent, il y a de l’anxiété de performance parce que vous voulez le rôle, ici, je savais que je ne pouvais pas obtenir le rôle, alors, qui s’en soucie? Je suis sorti du parking en pensant: « C’est le meilleur Joker qu’ils n’auront jamais entendu, et c’est dommage qu’ils ne puissent pas me choisir. » Et dès qu’ils m’ont jeté, ça s’est inversé. J’étais comme, ‘Oh non, je ne peux pas faire ça!’

En relation: Michael Keaton se déguise en Batman dans le dernier clip de The Flash





Mark Hamill s’est beaucoup amusé à exprimer le Joker

Warner Bros.

Hamill a depuis suggéré qu’il avait fini d’exprimer le Joker après le décès de Kevin Conroy. Comme Conroy avait exprimé Batman aux côtés du Joker de Hamill dans tant de projets, Hamill a déclaré qu’il ne serait tout simplement pas juste de continuer dans ce rôle avec un autre Batman. Cela dit, Hamill réfléchit également à sa course en tant que Joker dans l’interview WIRED, faisant référence au Clown Prince of Crime comme l’un de ses rôles préférés.

« C’est vraiment l’un de mes personnages préférés à jouer, parce qu’il est fou, et parce qu’il est fou, il n’est jamais ennuyeux. C’est juste amusant de jouer un personnage qui crée le chaos partout où il va. »

Voyez Keaton reprendre le rôle de Batman quand Le flash sort en salles le 16 juin 2023.