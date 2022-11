Mark Hamill confirme son implication mandalorienne avec un cliché épique dans les coulisses

Pour beaucoup, Luke Skywalker est le Jedi le plus aimé du monde. Guerres des étoiles saga. Le public a commencé son voyage dans une galaxie très, très lointaine avec le personnage en 1977. Puis, Marc Hamil a repris son rôle dans la trilogie suite, avec une brève apparition dans Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force en 2015 avant de jouer un rôle significatif dans Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi deux ans plus tard.





Heureusement pour les fans, ce ne serait pas la dernière fois que Hamill porterait sa robe Jedi et brandirait son sabre laser vert emblématique. Le personnage est revenu une fois de plus dans la finale de la saison 2 de Le Mandalorienprenant Grogu de Din Djarin de Pedro Pascal dans une scène culminante non Guerres des étoiles fan n’oublierait jamais. Cependant, Hamill a été vieilli numériquement pour le rôle, apparaissant comme son jeune moi dans le camée emblématique. Cela a conduit de nombreux fans à croire que tout était CGI et que l’acteur n’avait aucun rôle à jouer dans le retour épique. Cependant, Hamill a pris Twitter pour remettre les pendules à l’heure, prouvant au public qu’il était très impliqué dans le Mandalorien scène. « Ceci est pour ceux qui ont affirmé que le personnage avait été réalisé exclusivement avec CGI, sans ma participation. #BeenThere_DoneThat », lit-on dans son message. Sur la photo, les fans peuvent voir Hamill lui-même dans la scène finale, avec la révélation d’une vie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le tournage des coulisses ne fait qu’ajouter à la scène légendaire, qui est sans aucun doute un point culminant de Le Mandalorien à travers deux saisons jusqu’à présent. Guerres des étoiles a utilisé le procédé à plusieurs reprises dans des émissions telles que Le livre de Boba Fettmais le retour initial et l’entrée de Skywalker est un moment qui restera dans l’histoire.





Guerres des étoiles Utilise la technologie Deep Fake pour recréer leurs acteurs

Lucasfilm Ltd.

L’utilisation de la technologie deep fake se développe à Hollywood, car les équipes de production peuvent superposer le visage d’un acteur sur un autre corps. Mark Hamill avait près de 70 ans lorsque son Mandalorien scène a été filmée, ce qui signifie qu’un peu de maquillage et des effets numériques ne produiraient pas le résultat souhaité pour le plan.

Durant Galerie Disney : Le Mandalorien, un documentaire en 10 parties axé sur la série, l’équipe derrière la série raconte comment elle a recréé la transformation de Luke Skywalker. Tout d’abord, deux acteurs ont joué le rôle, Hamill partageant son rôle aux côtés de Max Lloyd-Jones. Ensemble, ils alterneraient les mêmes scènes tandis que Lloyd-Jones imitait les manières de Hamill et agissait comme le corps physique d’un jeune Luke. Ensuite, des effets de vieillissement et une technologie de contrefaçon profonde ont contribué à imposer des images d’un jeune Mark Hamill sur son corps plus jeune.

Recréer Luke Skywalker n’était pas une tâche facile. cependant, le produit final en valait la peine. Nous pouvons voir plus du personnage, avec une chance de revenir dans le prochain Ahsoka série mettant en vedette Rosario Dawson. De plus, les fans peuvent voir les débuts de Le Mandalorien Saison 3, arrivée sur Disney+ en 2023.