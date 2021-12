Mark Hamill célèbre le premier anniversaire du retour mandalorien de Luke Skywalker

Un an s’est écoulé depuis la finale sensationnelle de Le Mandalorien la saison 2 a cassé Internet. L’épisode a marqué le retour de Guerres des étoiles la légende Mark Hamill en tant que jeune Luke Skywalker, qui a laissé les fans verser des larmes de joie. Après avoir été tué sans cérémonie en Star Wars : Les Derniers Jedi, les fans ont abandonné tout espoir de revoir Luke Skywalker. Mais Jon Favreau et Dave Filoni ont fait l’impossible. Non seulement ils ont ramené le personnage emblématique, mais ils ont également préparé le terrain pour ses futures apparitions.

Mark Hamill s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer l’anniversaire de l’événement. Il a tweeté une photo BTS de son double cascadeur Max Lloyd-Jones, écrivant « Joyeux anniversaire au retour de Luke sur @themandalorian. Je voudrais remercier mon double Max Lloyd-Jones qui a fait un excellent travail, bien qu’il soit clairement trop beau pour la partie. »

Le Mandalorien La finale de la saison 2, intitulée « Chapitre 16: Le sauvetage », a été diffusée le 18 décembre 2020 et a rapidement scellé sa place parmi les meilleurs épisodes télévisés de tous les temps. Un Luke encapuchonné est arrivé dans son X-Wing et a rapidement battu les Dark Troopers de Moff Gideon. Même si le camée de Hamill était le point culminant, l’épisode entier était une balade pleine d’action et d’émotion. Nous voyons Din Djarin (Pedro Pascal) dire au revoir à Grogu alors qu’il part avec Luke pour commencer sa formation Jedi. Mando brandit également le sabre noir maintenant, qui deviendra une cause de conflit avec Bo-Katan (Katee Sackhoff) à l’avenir.

Le Mandalorien saison 3 est actuellement en tournage et sera probablement diffusé fin 2022. Hamill n’a pas été officiellement confirmé pour revenir, mais avec la fin de la saison 2, il est presque certain que nous reverrons Luke Skywalker. En parlant de retours, même Mark Hamill a été surpris lorsqu’il a été approché pour jouer dans Le Mandalorien. « Parlez d’inattendu. J’avais fini de jouer ce rôle et je ne m’attendais jamais à le refaire. Je me suis dit que s’ils racontaient des histoires de Luke à cette époque, publiaient les originaux et les pré-suites, ils obtiendraient un acteur adapté à leur âge. . Donc quand [series creator] Jon Favreau et [producer] Dave Filoni m’a dit ce qu’ils voulaient faire, j’étais juste abasourdi », a-t-il déclaré sur Le spectacle de ce soir.

Disney et Lucasfilm se sont donné beaucoup de mal pour garder son camée secret. De faux scripts ont été distribués et seuls les hauts gradés étaient au courant du camée de Hamill. De nombreux CGI ont été utilisés pour faire vieillir Mark Hamill, 70 ans. Alors que son double du corps faisait l’essentiel du travail, Hamill était également présent sur le plateau. Même si le résultat final était loin d’être parfait, c’était quand même une grande réussite. Pour la saison 3 de Le Mandalorien, Lucasfilm a engagé l’expert de Deepfake Shamook pour aider à l’apparence de Luke.

Cela va prendre un certain temps avant que Mando et Grogu ne reviennent pour plus d’aventures. Pendant ce temps, Le livre de Boba Fett est là pour rassasier votre Guerres des étoiles les envies. L’émission met en vedette Temuera Morrison dans le rôle du redoutable chasseur de primes Boba Fett et Ming-Na Wen dans le rôle du mercenaire Fennec Shand. Le livre de Boba Fett premières sur Disney + le 29 décembre 2022 et comprendra sept épisodes.





