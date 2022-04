Mark Hamill célèbre l’anniversaire de Sir Alec Guinness avec des photos de BTS Star Wars

Tandis que Guerres des étoiles les fans attendent avec impatience le retour d’Ewan McGregor dans Obi Wan Kenobi, la star emblématique de la franchise Mark Hamill a célébré l’anniversaire de l’acteur original d’Obi-Wan, le légendaire Sir Alec Guinness, qui aurait eu 108 ans aujourd’hui. Apparu en tant que Kenobi dans l’original Guerres des étoiles trilogie, Guinness a présenté au monde le maître Jedi et ses tours de passe-passe en 1977, et bien que son personnage ait été tué par Dark Vador dans le film, il a également fait des apparitions en tant que « Force Ghost » dans L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi.

Hamill a partagé une série d’images du défunt acteur sur son compte Instagram, y compris des images des coulisses de la paire sur le tournage de Guerres des étoiles. Il a également rendu un hommage touchant à l’acteur, qui, selon lui, était « tout ce que je voulais qu’il soit ». Hamill a écrit: « Né le 2 avril 1914, #AlecGuinness est l’un des acteurs les plus talentueux et les plus polyvalents de tous les temps. Il se trouvait également qu’il était gentil, chaleureux, plein d’esprit, ainsi que généreux et sans prétention. Il était tout ce que je voulais qu’il soit… et bien plus encore.

Alors que Hamill était ravi d’apprendre de l’un des plus grands de l’industrie, Guinness lui-même n’était pas nécessairement satisfait de son temps à travailler sur l’opéra spatial. « A part l’argent, je regrette de m’être lancé dans le film », dira-t-il plus tard. « Je les aime assez bien, mais ce n’est pas un travail d’acteur, les dialogues – ce qui est lamentable – ne cessent d’être modifiés et légèrement améliorés, et je me trouve vieux et déconnecté des jeunes. »

La popularité d’Obi-Wan Kenobi a assuré le battage médiatique autour de la prochaine série Disney +







Alors que Guinness a eu une carrière exceptionnelle en dehors du Guerres des étoiles franchise et n’ont peut-être pas pensé à Guerres des étoiles à peu près de la même manière que les fans de la franchise, Ewan McGregor, qui a joué pour la première fois le rôle de Kenobi en 1999 La menace fantôme et a pris de nombreux traits de caractère de Guinness, est très heureux de reprendre le rôle pour la première fois en deux décennies dans la série Disney + Obi Wan Kenobi.

Alors que Guinness est décédé en 2000 et n'a pas vu grand-chose du développement du personnage de Kenobi à travers les films précédents, l'héritage du personnage est toujours resté intact, et la série Disney + Obi Wan Kenobi verra très probablement plus de gens revenir à l'original Guerres des étoiles des films pour revivre à nouveau la performance de Guinness.





