Mark Hamill célèbre enfin pouvoir utiliser son propre nom sur Twitter

Toujours mieux connu pour avoir joué Luke Skywalker dans Guerres des étoiles, Mark Hamill a passé près d’une décennie sur Twitter à publier des blagues et à interagir avec les nombreux abonnés qu’il a sur le site en utilisant le pseudo @HamillHimself. Cependant, tout a changé la semaine dernière lorsque l’acteur a finalement réussi à mettre la main sur la poignée qu’il voulait depuis de nombreuses années : @MarkHamill. Et juste comme ça, le changement a été fait et Hamill en est lui-même très content.

Il a écrit: « Après presque 10 ans en tant que @HamillHimself, Twitter a finalement autorisé mon compte à utiliser mon propre nom. Bienvenue à @MarkHamill et j’espère qu’il n’y a pas de confusion ou de nostalgie pour la perte d’allitération ou de questions sur les raisons pour lesquelles je n’utilise pas aussi mon deuxième prénom : Richard.

Mark Hamill est une force à part entière sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années, utilisant principalement la plate-forme pour répondre aux questions des fans sur Guerres des étoiles ainsi que ses autres rôles, et partageant occasionnellement des détails sur les coulisses de ses rôles les plus récents. Il y a quelques mois, il a partagé des images de lui enregistrant la voix de Skeletor dans Kevin Smith’s Révélation des Maîtres de l’Universet bien sûr, il ne pouvait pas ne pas partager tout un tas d’informations sur son retour en tant que Luke Skywalker dans Le Mandalorienfinale de la deuxième saison.

Mark Hamill sera toujours un gros morceau de l’histoire de Star Wars, comme son récent retour l’a montré





Parfois, un rôle peut être si emblématique qu’il devient une bénédiction et une malédiction, et Luke Skywalker est probablement l’un d’entre eux. Pendant des années après l’original Guerres des étoiles trilogie terminée, Mark Hamill n’était connu que sous le nom de Luke Skywalker, mais au fil des ans, il s’est forgé une carrière de doubleur impeccable. De ses nombreux rôles de voix off, il joue le Joker dans de nombreux Homme chauve-souris histoires animées et jeux vidéo.

Cependant, le monde de Guerres des étoiles semble être celui dont Hamill ne peut tout simplement pas rester à l’écart. Après être revenu pour jouer à nouveau Luke Skywalker dans la trilogie de la suite, qui semblait mettre un terme définitif à l’histoire du personnage, il est ensuite réapparu de manière inattendue en tant que jeune Luke dans Le Mandalorien. Bien que le camée ait été gardé très secret jusqu’à la première du dernier épisode de la série sur Disney +, lorsque Hamill, 70 ans, a fait son apparition surprise, l’utilisation de la technologie de vieillissement signifiait qu’il ressemblait presque exactement à ce qu’il était à l’époque. Le retour du Jedi.

Bien que le résultat final ait été reçu par certains de la même manière que celui de l’apparition de Peter Cushing en tant que Grand Moff Tarkin dans Rogue One: Une histoire de Star Wars, il était clair que l’avancement de la technologie de vieillissement est venu presque aussi loin que la possibilité de créer une version numérique d’un personnage à partir d’anciennes images et d’un double corporel. Luke Skywalker a continué à apparaître dans Le Mandalorienet LucasFilm a enrôlé Shamook, qui est connu pour être un expert de Deepfake, pour aider à affiner le personnage pour la nouvelle saison, car il est maintenant une création numérique et non joué par un Hamill vieilli.





