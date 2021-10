Mark Hamill aime les préquelles de Star Wars, les appelle «plus cérébrales»

Le très décrié Guerres des étoiles les préquelles ont fait l’actualité ces derniers temps. La rédactrice en chef chevronnée et l’ex-femme de George Lucas, Marcia Lucas, ont récemment jeté de l’ombre non seulement sur JJ Abrams, mais également sur la trilogie précédente. Alors que la plupart des critiques et des fans ont des opinions similaires, mais pas aussi en colère, sur le Guerres des étoiles prequels, Mark Hamill semble les aimer plus que les autres. A commencer par la sortie de La menace fantôme en 1999, George Lucas a écrit et réalisé deux autres films, L’attaque des clones et La revanche des Sith, qui est sorti en 2002 et 2005, respectivement.

Les films servent de préquelles au principal Guerres des étoiles saga et raconte la chute de l’Ordre Jedi et la transformation d’Anakin Skywalker d’un Jedi à un Seigneur Sith, Dark Vador. Les films ont reçu des critiques mitigées de la part des fans et des critiques lors de leur sortie. La plupart des critiques visaient l’utilisation excessive de CGI et ce que certains diraient, c’est la narration complaisante et ennuyeuse de Lucas. Alors que la trilogie prequel a sa juste part de défenseurs, ils sont en minorité.

Mais étonnamment, Guerres des étoiles Légende Marc Hamill, qui est connu pour jouer l’emblématique Luke Skywalker, est venu à la défense du Guerres des étoiles trilogie préquelle. Mark Hamill a exprimé son admiration pour les films dans une interview accordée à JW Rinzler pour son livre sur le producteur Howard Kazanjian. IndieWire a publié des extraits de l’interview de Hamill sur la trilogie précédente du livre nouvellement publié de Rinzler, Howard Kazanjian : une vie de producteur. Voici ce qu’il a dit.

« J’ai été impressionné que les préquelles aient leur propre identité. Ils ont été critiqués parce qu’ils étaient lourds d’exposition et plus cérébraux et probablement, comme il l’a dit en 1976, ils n’étaient pas aussi commerciaux. C’est une histoire plus sombre. Mais à l’époque de les médias sociaux, les voix des gens sont amplifiées, et je suis choquée de voir à quel point elles peuvent être brutales, pas seulement dans le cas de Guerres des étoiles films, mais à tous les niveaux. »

Mark Hamill, qui vient de fêter son 70e anniversaire, fait valoir quelques arguments valables sur le fait que les préquelles ne sont pas conventionnelles et sur la façon dont les attaques verbales se sont aggravées en raison des médias sociaux. Hamill a déjà défendu l’acteur Jake Lloyd après avoir été vicieusement critiqué pour sa performance en tant que jeune Anakin dans La menace fantôme. Le livre mentionné précédemment présente également une ancienne interview de la rédactrice aux Oscars Marcia Lucas, dans laquelle elle critique JJ Abrams, Kathleen Kennedy et le Guerres des étoiles préquelles.

Lucas a également parlé de la façon dont elle a trouvé La menace fantôme tellement mauvais qu’elle a commencé à pleurer. Bien qu’il reste un fait que le Guerres des étoiles les préquelles sont inférieures à la trilogie originale, elles ont connu un nouvel amour ces dernières années. Après que la trilogie de la suite de JJ Abrams et Rian Johnson ait laissé un mauvais goût dans la bouche des fans, beaucoup d’entre eux ont commencé à voir les préquelles sous un nouveau jour. Qu’ils le veuillent ou non, vous devez donner à George Lucas le mérite d’avoir pris de gros risques et d’avoir livré un ensemble unique de films. Liam Neeson est un autre Guerres des étoiles alun qui a fait l’éloge de la menace fantôme.

Mark Hamill est apparu pour la dernière fois dans la finale époustouflante de la saison 2 de The Mandalorian. Après avoir été tué sans cérémonie dans Star Wars : Les Derniers Jedi, Jon Favreau et Dave Filoni ont racheté le personnage, et Hamill est sur le point de reprendre son rôle dans Le Mandalorien saison 3. Alors que nous attendons avec impatience le retour du jeune Luke Skywalker, vous pouvez consulter le livre Howard Kazanjian : une vie de producteur. Le livre offre plus d’informations sur le travail du célèbre producteur avec Steven Spielberg, Alfred Hitchcock et George Lucas. La citation de Hamill nous vient d’IndieWire.

