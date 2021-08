Mark Hamill a révélé un incroyable secret de Star Wars

Asmodee Star Wars Legion : Camion Speeder A-A5

cette extension presente une figurine de vehicule avec un interieur entierement detaille et deux options daamp;#39;armes montees sur tourelle. les portes de laamp;#39;a-a5 peuvent etre modelisees fermees ou ouvertes pour reveler les details a laamp;#39;interieur et un pare-brise transparent permet de voir laamp;#39;interieur du cockpit et un pilote.cette extension ouvre de nouvelles options tactiques jamais disponibles auparavant pour laamp;#39;alliance rebelle, et trouvera certainement sa place parmi les strategies preferees de nombreux joueurs.le camion speeder a-a5 offre un tout nouvel ensemble daamp;#39;options tactiques pour laamp;#39;alliance rebelle. la flexibilite des cartes daamp;#39;amelioration, laamp;#39;inclusion daamp;#39;une option de commandant de campagne et le mot-cle transport : ferme sur cette unite peut presenter de nouvelles strategies audacieuses et offrir un certain nombre daamp;#39;interactions synergiques qui naamp;#39;etaient pas disponibles auparavant pour la faction.