Mark Hamill a été stupéfait par le retour de Luke Skywalker dans The Mandalorian

L’apparition de Mark Hamill en tant que Luke Skywalker dans la finale de la saison deux de Le Mandalorien a frappé tout le monde pendant six ans lors de sa première, tout en prouvant que les secrets peuvent être gardés lorsqu’il s’agit des plus grandes surprises des plus grandes émissions du monde du streaming. Une personne qui a été tout aussi surprise par l’apparence était Hamill lui-même. Lors de son apparition sur Le spectacle de ce soir, ainsi que de discuter de son Maîtres de l’univers rôle, il a également parlé du retour surprise de Mandalorian et taquiné un nouveau spécial dans les coulisses à venir bientôt sur Disney +.

Pour ceux qui ne le savent pas, Luke Skywalker de Mark Hamill est apparu dans une scène charnière de la finale de Le Mandalorien saison 2, vieilli et ressemblant à son plus jeune Guerres des étoiles lui-même, et il n’y avait personne de plus ravi par la scène que Hamill lui-même, qui a dit qu’il avait été choqué quand il a reçu l’appel pour faire partie de l’émission.

« Parler d’inattendu », Marc Hamill mentionné. « J’avais fini de jouer ce rôle et je ne m’attendais jamais à le refaire. J’ai pensé que s’ils racontaient jamais des histoires de Luke à cette époque, publiaient les originaux et les pré-suites, ils obtiendraient un acteur adapté à leur âge. Alors, quand [series creator] Jon Favreau et [producer] Dave Filoni m’a dit ce qu’ils voulaient faire, j’étais juste abasourdi. »

Hamill a poursuivi en disant qu’un spécial dans les coulisses sur la réalisation de l’épisode arrivera sur Disney + le 25 août et qu’il « répondra à beaucoup de vos questions ». Avec Disney ayant désormais sa propre plate-forme de streaming, la possibilité d’enregistrer et de diffuser de nombreuses featurettes et même des séries entières sur la réalisation de certains de leurs plus grands films et émissions de télévision a ouvert un tout nouveau monde de séquences supplémentaires qui auraient n’apparaissait normalement que sur un disque bonus DVD.

Hamill n’était pas le seul acteur à être enthousiasmé par son apparition dans la série. Ming-Na Wen, qui joue Fennec Shand dans la série, a déclaré que le moment était « au-delà de toute croyance » pour elle d’avoir fait partie. Elle a dit dans une interview précédente, « Star Wars, quand c’est arrivé… Je me suis tellement connecté avec Luke Skywalker, en particulier cette scène binaire à double coucher de soleil – quand il regarde le coucher du soleil, se demandant ce qu’il va faire de sa vie ; s’il va pouvoir suivre ses rêves. Donc ça m’est resté pour toujours, cette image. Être dans une scène où Luke Skywalker a l’un des plus – je veux dire, ça a fait perdre la tête aux fans. C’était tellement , tout va bien. Une partie de moi est encore sous le choc. Je n’ai pas l’impression que c’est ma vie, d’une certaine manière, parce que je vis mon fantasme, être dans une scène avec Mark, avec Luke Skywalker. C’est juste au-delà croyance. »

Les deux premières saisons de Le Mandalorien sont diffusés sur Disney + avec l’intégralité Saga Star Wars. La saison 3 de Mandalorian est actuellement en production mais n’a actuellement pas de date de première. Le premier est apparu au THR.

Sujets : Le Mandalorien, Luke Skywalker, Star Wars