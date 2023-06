Mark Consuelos devrait revenir pour la dernière saison de Riverdale

Marc Consuelos sera de retour dans Riverdale pour la dernière fois. Consuelos jouera son personnage dans le 13e épisode de la dernière saison. L’épisode intitulé Chapitre un trente : Le creuset devrait être diffusé le mercredi 28 juin, l’épisode présente la star de la série Madchen Amick en tant que réalisateur. Son personnage a fait des apparitions régulières dans la série à partir de la saison 2 jusqu’à la saison 5. La saison suivante, la saison 6, le rôle de personnage de Consuelo n’est apparu qu’en tant que star invitée, comme le rapporte ComicBook.





Dans l’épisode 13, le retour d’Hiram Lodge à Riverdale prend tout le monde par surprise, notamment sa fille Veronica, interprétée par Camila Mendes. Le choc de son arrivée inattendue est palpable et rencontre une bonne dose de suspicion chez sa fille. Le synopsis de l’épisode révèle également une situation tendue où Archie et le gang découvrent que Mme Thornton, un personnage invité, est accusée d’être communiste. Dans une autre intrigue secondaire, Cheryl, un personnage interprété par Madelaine Petsch, est contrainte par son père, la star invitée Barclay Hope, à sortir avec des étudiants gays à Riverdale High, risquant ainsi son emprise sur les Vixens. Pendant ce temps, Jughead, joué par Cole Sprouse, formule une stratégie pour contourner un boycott de bandes dessinées.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le retour de Consuelos a également été le sujet de discussion dans l’émission LIVE avec Kelly et Mark. Madchen Amick, tout en parlant de l’épisode et de son expérience à la direction de Consuelos, a commenté avec humour son « beaucoup de potentiel ». Elle a partagé des idées sur ce que c’était que de le faire revenir dans la série et a donné un aperçu des images des coulisses de la fin de l’épisode de Consuelos, qui a également marqué la conclusion du voyage de son personnage dans la série.





Quelle est la prochaine étape pour Mark et Riverdale?

Warner Bros.

Alors que Riverdale diffuse sa dernière saison, Mark Consuelos prépare ses prochains projets. Il travaille actuellement sur Les filles du bus. Le spectacle est un drame politique créé par Amy Chozick et Julie Plec. L’émission, produite par Berlanti Television, s’inspire des mémoires de Chozick de 2018 À la poursuite d’Hilary. L’émission mettra en vedette Melissa Benoist et sera diffusée sur Max plus tard cette année.

Cette saison a les personnages principaux coincés dans une chronologie alternative dans les années 1950. Le showrunner, Roberto Aguirre-Sacasa, a révélé à ComicBook.com la raison.

« C’est vrai, bien que l’Archie ait commencé à publier bien avant les années 1950, la décennie que la plupart des gens associent aux bandes dessinées d’Archie est les années 1950 pour une raison quelconque. Les bandes dessinées d’Archie, elles sont tellement nostalgiques, et je pense que quand les gens pensent au temps périodes, ils pensent aux années 1950. À travers le prisme de la nostalgie. C’était donc une grande chose « , a déclaré Aguirre-Sacasa. « Absolument. Et même lorsque nous avons fait leurs costumes de bandes dessinées emblématiques du passé, même s’ils étaient techniquement des années 1940, chaque fois que quelqu’un écrivait à ce sujet, ils disaient: » Oh mon Dieu, ils portent leurs années 1950 tenues.’ Donc, c’était un peu comme, ‘D’accord, eh bien, c’est…’ Et même quand nous lancions Riverdale, et c’est vrai, quand nous lancions Riverdale pour essayer de faire une émission de télévision, les dirigeants disaient, « Attendez une minute, attendez une minute. C’est un spectacle qui se déroule dans les années 50 ? » Et c’est comme, ‘Non, non, non, ça se déroule de nos jours.’ Donc, il y avait ça. »

Riverdale est confirmé avoir la saison 7 comme dernière. L’émission a été bien accueillie et a bénéficié d’une forte popularité parmi les téléspectateurs de The CW depuis ses débuts. L’annonce a eu lieu l’année dernière et a marqué la fin d’une époque pour l’émission populaire.