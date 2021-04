Mariska Hargitay, plat de Christopher Meloni sur la réunion de Benson et Stabler

Le très attendu « Law & Order: Organized Crime » a été créé jeudi soir et les fans n’auraient pas pu être plus excités à l’écoute.

La nouvelle émission de télévision, une retombée de « Law & Order: Special Victims Unit », réunit Olivia Benson de Mariska Hargitay et Elliot Stabler de Christopher Meloni, qui se sont fait les dents en craquant les crimes les plus odieux et se sont connectés comme aucun autre partenaire ne l’a fait.

Meloni a quitté le spectacle de longue date en 2011. Les fans ont appris que son personnage avait pris sa retraite de la force au début de la saison 13, mais ils n’ont jamais cessé d’en vouloir plus.

« Après 10 ans, les gens avaient toujours un tel désir pour ce personnage, Stabler, de revenir », a reconnu Hargitay dans un aperçu vidéo d’un nouvel épisode « The Law & Order SVU Podcast » sorti vendredi.

L’acteur et avocat rejoint son ancien co-star et animateur Anthony Roman pour un segment spécial « In the Squadroom » qui promet aux auditeurs qu’ils peuvent « aller dans les coulisses de la réunion que tout le monde attendait ».

Alors que l’aperçu se poursuit, nous entendons le Stabler de Meloni crier « Liv! » hors caméra, alors que la scène se coupe sur le visage de Benson, à la recherche de son ancien partenaire au milieu d’une scène de crime active avec des lumières clignotantes d’ambulance et de véhicule de police et des pompiers et des agents s’attardant dans une rue.

« J’ai senti que les retrouvailles étaient honnêtes, vraies et douloureuses. » « Après 10 ans, les gens avaient toujours tellement envie que ce personnage, Stabler, revienne », intervient Meloni alors que l’aperçu revient aux voix off du podcast.

« C’est exactement ce que c’était. Je pense que c’est ce pour quoi les gens sont prêts pour le moment », approuva Hargitay.

« Quelqu’un m’a envoyé un e-mail, qui est proche de la série, et elle a écrit que » l’épisode est si bon mais mes moments préférés sont quand vous vous regardez tous les deux sans rien dire « », a-t-elle poursuivi.

« 12 ans pour travailler avec une seule personne – vous surfez sur la même vague », a ajouté Meloni.

« Donc à la seconde où nous retournons ensemble sur le plateau, c’est presque comme s’il n’y avait personne d’autre. Il n’y a personne d’autre. » Hargitay a rappelé, comme un autre clip en coulisses de pièces de théâtre où Hargitay est vu en train de dire: « C’est une journée historique. Énorme! Tout un témoignage de ce gars. »

Meloni a déclaré à la 3e heure d’AJOURD’HUI mercredi que ses retrouvailles avec Hargitay étaient faciles et familières. « C’était sans couture. Cela s’emboîtait parfaitement à partir du moment où je les ai vus. Vous savez, aucun temps ne s’était écoulé du tout et c’était une sensation douce et c’était très chaud. C’était juste super. »

Meloni a également révélé qu’il y aurait au moins deux ou trois épisodes croisés entre les personnages de l’univers « SVU » et le nouveau monde introduit dans « Organized Crime ». « Vous allez voir beaucoup de Benson et Stabler ensemble », a-t-il promis.

« Et je pense qu’en dehors de Stabler, tu sais, tu vas voir un gars qui, espérons-le, tu le verras, la croissance qu’il a traversée, les amendes qu’il doit faire, les problèmes qu’il doit aux prises avec, donc tu sais, c’est un vin plus fin. «

Comme ses prédécesseurs, « Law & Order: Organized Crime » est tourné sur place à New York. Le drame met également en vedette Danielle Moné Truitt dans le rôle du Sgt. Ayanna Bell, Ainsley Seiger comme Jet Sloomaekers, Tamara Taylor comme Angela Wheatley et Dylan McDermott comme Richard Wheatley. «Organized Crime» sera diffusé après «SVU» sur NBC les jeudis à 22 h HE.