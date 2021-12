Mariska Hargitay intervient alors qu’un homme n’arrête pas de chanter pendant le tournage de « SVU »

adidas Veste de survêtement Z.N.E. Sportswear Primeblue COLD.RDY - Focus Olive, Focus Olive - S

Une fois motivé, rien ne peut t'arrêter. Ne te laisse pas distraire du moment présent. Parce qu'il t'appartient. Cette veste adidas Z.N.E. t'aide à rester focus. Cette veste de survêtement minimaliste est équipée de la technologie isolante COLD.RDY, qui te garde au chaud et au sec même si la météo en a décidé autrement. Quand tu t'échauffes, tu te sens ainsi prêt et concentré sur tes objectifs. • Ce mannequin mesure 190 cm et porte une taille M. Son tour de poitrine est de 93 cm et son tour de taille est de 73 cm. • Coupe standard. • Zip sur toute la longueur. Col montant. • Jacquard 100 % polyester recyclé. • Poches avant zippées.