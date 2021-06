Mariska Hargitay et Christopher Meloni sont tout sourire à la soirée de clôture ‘SVU’

Fans de « Law & Order: SVU », il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles.

La mauvaise nouvelle est que la série est terminée pour la saison, donc pas de nouveaux épisodes pendant un moment ! Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y a eu une soirée de clôture – et l’ancien mec de « SVU » et star de « L&O: Organized Crime » Christopher Meloni l’a écrasé !

Et c’est presque comme si nous y étions, puisqu’il a partagé deux photos amusantes de lui lors du rassemblement, qui semble avoir eu lieu sur un toit-terrasse surplombant Central Park :

Après son nom sur Instagram, Meloni a écrit dans la légende: « Crashes an SVU party C’était génial @therealmariskahargitay était là. La nourriture était excellente. Ppl étaient super. La scène était groovy. Etc »

Quelle belle photo de groupe ! Oui, nous repérons son ancienne (et parfois encore) co-star Hargitay à l’arrière gauche, avec le showrunner Warren Leight (à côté de Hargitay) et les co-stars Kelli Giddish et Peter Scanavino, entre autres. Et qui est cette agression dans le coin inférieur droit de la photo ? Eh bien, c’est August, le fils d’Hargitay !

Mais attendez, il y a plus, et c’est encore plus de bonnes nouvelles, car c’est Meloni et Hargitay souriant ensemble :

« Traînez avec des amis dans des endroits sympas @therealmariskahargitay », a-t-il écrit.

Christopher Meloni et Mariska Hargitay dans un épisode de « Law & Order: SVU » de cette saison. Virginie Sherwood / NBC

Hargitay et Meloni sont des amis de longue date, grâce à leur participation dans « SVU » de 1999 à 2011, lorsque Meloni est parti. Cette année, il est revenu au rôle d’Elliot Stabler dans « Law & Order: Organized Crime », qui l’a souvent vu passer à « SVU » (et Hargitay, qui joue Olivia Benson, à « OC »). Les fans ont été entraînés dans une frénésie quant à savoir si Stabler et Benson deviendront plus que de simples ex-partenaires et amis, un concept soutenu par certains et dénigré par d’autres.

Mais tout ce qui va se passer entre eux devra arriver la saison prochaine. Parce que celui-ci est un wrap !

En rapport: