Mariska Hargitay et Chris Meloni terminent le tournage ensemble pour la première fois en 10 ans

amefa Premiere Drift coutellerie ensemble 24 pièces - Acier inoxydable

Ensemble de couverts d’Amefa. Cet ensemble de 24 pièces est en acier inoxydable et peut accueillir six personnes. L’ensemble se compose par personne d’un couteau, fourchette, cuillère et cuillère à café. Cette élégante coutellerie est un bel ajout à la table. Dans l’emballage sont 6 cuillères à soupe, 6 fourchettes, 6 couteaux et 6 cuillères à café.