Mariska Hargitay donne à ses fans un rappel important sur les «  soins personnels  »

Loi et ordre: SVU reviendra le jeudi 12 novembre à 21 h HNE Pour les fans enthousiastes, cela ne peut pas arriver assez tôt. Il semble que Mariska Hargitay, la distribution et l’équipe étaient occupées à filmer aujourd’hui, alors qu’elle publiait sur ses réseaux sociaux sur le plateau. Elle a également pris le temps de rappeler aux fans quelque chose de si important à faire pour prendre soin de soi.

Mariska Hargitay est de retour dans la saison 22 de « Law & Order: SVU »

Mariska Hargitay | Banque de photos Virginia Sherwood / NBC / NBCU via Getty Images

SVU est officiellement de retour cette semaine, et cela ne pourrait pas arriver à un meilleur moment. Au cours d’une année chaotique, y compris la perturbation de la vie normale telle que nous la connaissons à cause du coronavirus (COVID-19), les fans s’inquiétaient du moment où ils reverraient leur émission préférée. Mais heureusement, la série est de retour.

La semaine dernière, les fans ont appris d’Ice-T que la production travaillait déjà sur l’épisode 5. «Dans d’autres nouvelles, des nouvelles plus importantes, nous y sommes, SVU», A déclaré Ice-T sur Twitter et Instagram. «Nous travaillons sur notre cinquième épisode. Nous sommes sur le point de tourner le live open.

Mariska Hargitay reviendra avec tous les autres SVU favoris, dont Ice-T en tant que sergent Odafin «Fin» Tutuola, Kelli Giddish en tant que détective Amanda Rollins, Peter Scanavino en tant qu’ADA Dominick «Sonny» Carisi Jr. et Demore Barnes en tant que chef adjoint Christian Garland.

Hargitay donne à ses fans un rappel important sur les « soins personnels »

CONNEXES: « Law & Order: SVU »: Mariska Hargitay partage une douce similitude avec Olivia Benson qui implique la famille

Hargitay est connue pour rester active sur ses comptes de médias sociaux, et la veille de la première de la saison 22, c’est particulièrement vrai. Elle a publié une série de vidéos, dont deux qui ont accueilli Demore Barnes dans la série en tant que membre régulier de la distribution. Elle a également posté une autre vidéo mettant en vedette Barnes, elle-même et Scanavino portant des masques.

Hargitay a également publié un message sur son histoire Instagram dont il est important de prendre note. Elle remercie d’abord les fans, puis rappelle à tout le monde de «rire aujourd’hui». Elle parle de «soins personnels» et le rire est certainement cela. Avec une année stressante pour la plupart, c’est un rappel important que nous devrions tous participer aux moments les plus légers de la vie lorsque nous le pouvons.

«Salut les gars», dit Hargitay. «Nous sommes donc entre deux prises ici», elle réagit ensuite à ce que quelqu’un d’autre dit en arrière-plan en disant: «Images en haut». Elle poursuit: «Mais tu sais ce que je voulais dire? Je voulais juste dire un merci à tous nos fans, qui sont incroyablement favorables. Et merci d’être patient avec nous, de nous aimer et d’être si engagé envers nous.

Hargitay poursuit en rappelant à ses fans de «rire aujourd’hui» et d’y penser «en termes de soins personnels». Elle-même dit qu’elle «se sent tellement heureuse», et c’est évident dans les vidéos qu’elle a récemment partagées.

«Et vous savez aussi, nous sommes un peu idiots ici aujourd’hui, et c’est tellement important, non? Hargitay continue. «Parce qu’il y a eu tellement d’angoisse, de peur et de division. Et je veux juste rappeler à tout le monde, d’essayer de rire aujourd’hui, et de vraiment penser à cela en termes de soins personnels. Parce que j’ai remarqué que je me sens si heureux parce que nous sommes un peu idiots aujourd’hui et j’en avais besoin. Et je pense que nous en avons tous vraiment besoin. Alors, profitez de ces moments, riez avec vos amis, soyez gentil.

Espérons qu’il y aura plus de vidéos à venir de Hargitay et du reste de la distribution sur le plateau, puisque la nouvelle saison est sur le point de commencer. Les fans peuvent attraper Mariska Hargitay et tous leurs autres membres préférés de SVU le jeudi 12 novembre à 21 h HNE