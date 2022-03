Marisa Tomei voulait que tante May ait une petite amie : Amy Pascal de Sony

La Walt Disney Company est de retour dans l’actualité cette semaine, beaucoup accusant la Maison de la souris de ne pas vraiment être à la hauteur des idéaux qu’elle épouse avec son capitalisme arc-en-ciel. L’hôte des Gay Days a été appelé dans les médias pour avoir soutenu tous les représentants de la Floride soutenant le soi-disant projet de loi « Don’t Say Gay » dans le Sunshine State – eh bien, il ne fait pas trop beau pour les LGBTQ + de la maternelle à la troisième année si le projet de loi est adopté, selon les organisations de défense. Au lieu de dénoncer le projet de loi comme l’ont demandé les organisations de défense des LGBTQ+, l’entreprise a reconfirmé son engagement à faire une différence en publiant du contenu LGBTQ+ qui inspirera les jeunes.

Une grande partie du contenu queer de Disney n’a pas résonné auprès de nombreux membres de son public LGBTQ + plus qui estiment que la société n’est disposée à faire qu’une représentation symbolique avec un baiser de fond ici et une seule ligne de dialogue là-bas. Ensuite, Disney a annulé la production de son contenu queer le plus médiatisé, Nimona, en 2021, citant des préoccupations pandémiques. D’un autre côté, Lucasfilm, une société que Disney possède également, a choisi de ne pas licencier ou sanctionner les acteurs pour des déclarations transphobes et/ou homophobes (oui, il y en avait plus d’une), malgré une histoire d’autres comportements problématiques.

Quant à Marvel Studios, le candidat le plus probable pour la représentation queer à l’écran car, au moins dans le passé, Fugues et Jessica Jonestous deux réalisés sous la défunte Marvel TV, ont été salués pour leur représentant LGBTQ +. Éternels a fourni le premier super-héros gay majeur sur grand écran pour la franchise (mais pas le premier super-héros gay du MCU), et Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait également introduire America Chavez. Cependant, il semble que Marvel ait moins de héros qui sont ouvertement queer à l’écran ces jours-ci, avec de nombreux favoris du MCU qui sont très gays dans le matériel source de Marvel Comics apparaissant comme pas si gay à l’écran (Star-Lord, Korg, Ayo, Wiccan et Deadpool ).





Dans une interview de décembre 2021 avec Geeks of Color, Marisa Tomei a révélé qu’elle avait fait pression pour que tante May sorte avec une femme de Tom Holland’s Homme araignée trilogie, mais Marvel Studios a rejeté l’idée. L’acteur de 57 ans, lauréat d’un Oscar, incarne tante May dans l’univers cinématographique Marvel depuis Captain America : Guerre Civile lorsqu’elle reçoit la visite de Tony Stark (Robert Downey Jr.), qui vient dans son appartement pour recruter Peter Parker (Hollande) pour la première fois. Elle est ensuite apparue dans Spider-Man : Retrouvailles, Spider-Man: loin de chez soiet plus récemment en Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Au cours de l’interview, Tomei a révélé qu’avant l’aventure de son personnage avec Happy (Jon Favreau), elle pensait que c’était une meilleure idée pour tante May d’avoir une petite amie. « Il y a eu un moment où j’ai senti que May — peut-être qu’elle devrait juste être avec une femme parce que Ben est parti », a déclaré l’actrice en faisant référence à la mort de l’oncle Ben de Peter Parker. « Et nous en parlions en quelque sorte, et donc je voulais vraiment qu’Amy Pascal de Sony soit ma petite amie ! »





Le roi de Staten Island L’actrice a ajouté : « Je me disais : « Personne n’a même besoin de savoir, Amy. Je serai juste dans une scène, et tu seras là-bas. Et je dirai simplement : « Hé ! » Ce sera juste une chose subtile.

Malheureusement, les dirigeants de Marvel et de Disney ont dit non à l’idée de Tomei d’organiser une soirée de sortie pour tante May. « Personne n’y est allé à l’époque », a déploré Tomei. Si cette histoire s’était réalisée, de toute façon, tante May aurait toujours aimé l’oncle Ben quand ils se sont mariés, et que cela signifie qu’elle a toujours été bisexuelle, démiromantique ou lesbienne qui l’a compris plus tard dans la vie, ça ne change rien. changer le fait qu’elle aimait Ben de son vivant.

