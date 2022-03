Marisa Tomei dit qu’elle n’a jamais été payée pour son rôle dans Le roi de Staten Island

Marisa Tomei a récemment déclaré qu’elle devait la contacter Roi de Staten Island costar Pete Davidson après avoir réalisé qu’elle n’avait jamais reçu de paiement pour le rôle! Dans une interview avec Pierre roulantele lauréat d’un Oscar, qui a dépeint une version fictive du Saturday Night Live la mère de la star dans le film de 2020, a expliqué ce que c’était que de travailler avec Davidson sur le film de 2020.

Davidson a co-écrit Le roi de Staten Island avec le réalisateur Judd Apatow et Dave Sirus. En parlant à Rolling Stone jeudi de son travail sur le projet, Tomei a révélé qu’elle avait appelé le comédien le même jour pour savoir pourquoi elle était raide sur son salaire pour son travail dans la comédie dramatique.

« En fait, je parlais juste à Pete aujourd’hui, parce que je me disais : ‘Je n’ai jamais été payé pour ça. Et toi ? En cette ère de transparence, pouvons-nous parler ?' » Spider-Man : Pas de retour à la maison l’actrice a dit Pierre roulanteAngie Martoccio, rédactrice en chef adjointe. « A l’ère de la transparence, peut-on parler ? »

Tomei a poursuivi: « Mais malgré cela, j’ai passé un bon moment. L’approche de Judd à l’improvisation – qui est vaste – m’a intimidé. Je suis avec tous ces stand-up [comics]. C’était tellement libérateur. J’ai vraiment changé ma façon d’aborder chaque personnage à l’avenir. »

Tomei a joué sa juste part de New-Yorkais mémorables, exploitant ses racines Big Apple pour chaque partie. De son rôle primé aux Acadmey en tant que Mona Lisa Vito dans M de 1992et cousin Vinny à la célèbre tante May dans l’univers cinématographique Marvel, un personnage qu’elle a fait campagne pour être bisexuel dans la trilogie finale du film, croyant qu’après la mort de l’oncle Ben, tante May se serait tournée vers les femmes (évidemment, elle n’était pas si heureuse avec Happy ).

Dans Rois de Staten Island, Tomei a joué Margie Carlin, une version romancée de la mère de Davidson. En partie basée sur l’éducation du comédien à Staten Island, Margie est la mère veuve de Scott, 24 ans, joué par Davidson, un tatoueur potentiel avec un cas de développement arrêté. S’adressant au Los Angeles Times, Tomei a déclaré que la vraie mère de Davidson l’avait aidée à se préparer pour le rôle :

« Oh, mon Dieu, j’aimerais qu’elle soit comme un membre de la famille ! J’ai parlé à la mère de Pete [Amy Davidson] un tas, et elle m’a époustouflé avec son niveau de patience, pas seulement pour lui mais pour rendre service, pour faire le bien. Peut-être parce que Pete a eu des difficultés à grandir ou parce que [he and his sister, Casey] a perdu leur père, elle avait juste un espace infini pour qu’il puisse devenir le sien, ce qui est vraiment parallèle au film. Mais elle est vraiment, vraiment comme ça. Je me suis émerveillé. »