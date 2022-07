Marisa Abela lorgne pour le biopic d’Amy Winehouse

La longue gestation Le biopic d’Amy Winehouse a peut-être enfin trouvé son avance. Par Variété, le biopic, surnommé Retour au noir, a été développé avec l’intention de choisir un nouveau venu pour jouer Winehouse dans le film plutôt que d’aller avec une célèbre pop star. Apparemment, Marisa Aribel (Industrie) est devenu le favori pour le rôle. Des pourparlers seraient en cours et le casting n’a pas encore été officialisé.

Étoile montante, Abela serait surtout connue pour son rôle de Yasmin Kara-Hanani dans les séries HBO et BBC Two. Industrie. Après avoir brillé dans la première saison de la série, Abela reviendra pour la saison 2 en août. Elle a déjà joué dans la série télévisée Sky COBRA et apparaîtra dans les prochains films Agent voyou et Elle est amour. Abela a également récemment rejoint le casting de Greta Gerwig Barbie film avec Margot Robbie et Ryan Gosling, mais on ne sait pas si elle jouera l’une des multiples Barbies du film ou un personnage original.

FILM VIDÉO DU JOUR

Abela, qui est d’origine maltaise, libyenne, russe et polonaise, est également d’origine juive. C’était important pour les cinéastes, car l’objectif est que le biopic soit aussi authentique que possible en racontant l’histoire de Winehouse, qui était juif. Bien qu’aucun des rôles précédents d’Abela ne l’ait obligée à montrer ce qu’elle peut faire avec ses talents de chanteuse, il est rapporté que son profil RADA la décrit comme une chanteuse avec un « registre vocal inférieur qui correspond à la gamme extraordinaire de Winehouse ».

Le biopic d’Amy Winehouse a mis du temps à arriver

Chanteuse populaire et extrêmement réussie, Amy Winehouse n’avait que 27 ans lorsqu’elle est décédée en 2011. Son histoire tragique a été racontée dans des documentaires, mais bien qu’il y ait des plans depuis des années pour obtenir un biopic scénarisé sur sa vie, il n’a pas Ce n’est que plus récemment que les engrenages ont commencé à tourner. Trouver la bonne personne pour jouer Winehouse est l’une des premières et l’une des étapes les plus importantes dans la réalisation de ce film, et à partir de maintenant, il semble que Marisa Aribel sera celle qui donnera vie à cette vision à l’écran.

Sam Taylor Johnson (Un garçon de nulle part), un ami personnel de Winehouse qui connaissait bien le défunt chanteur, réalisera Retour au noir sur un scénario de Matt Greenhalgh (Un garçon de nulle part, Contrôler). Studiocanal produit avec Alison Owen, Debra Hayward et Tracey Seaward. Le film bénéficie également du soutien total du père de Winehouse, Mitch Winehouse, qui a déjà participé au documentaire de 2021 Récupérer Amy sur la BBC pour le 10e anniversaire du décès d’Amy.

« Ce que nous voulons, c’est que quelqu’un représente Amy comme elle était… la personne drôle, brillante, charmante et horrible qu’elle était », a déclaré Mitch Winehouse au Sun en 2018, parlant du biopic prévu. faire le film parce que je suis son père. Mais pour que les bonnes personnes le fassent, c’est très important, et nous le ferons.