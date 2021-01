Marion Ramsey décède, la star de l’académie de police avait 73 ans

Actrice et chanteuse Marion Ramsey de Académie de police La célébrité est décédée jeudi à son domicile de Los Angeles. Selon la date limite, la nouvelle de sa mort vient de son équipe de direction de Roger Paul Inc. Une cause de décès n’a pas encore été révélée, mais il a été rapporté que Ramsey était malade dans les jours qui ont précédé son décès. Elle avait 73 ans.

Née le 10 mai 1947, Ramsey débute sa carrière d’interprète en travaillant dans le théâtre. Elle est apparue dans l’original Broadway et ses productions en tournée de Bonjour Dolly! et a joué aux côtés de Bette Davis en 1974 Mlle Moffat. Ramsey a également joué dans la comédie musicale biographique Eubie! avec Gregory et Maurice Hines. Au milieu des années 1970, Ramsey apparaissait également à la télévision avec des rôles récurrents dans les séries humoristiques. La vie continue’ et Bill Cosby’s Cos et un rôle d’invité sur Les Jefferson.

Le rôle d’évasion de Ramsey est venu en 1984 lorsqu’elle a rejoint la distribution d’ensemble de la comédie classique culte Académie de police aux côtés de Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith et Michael Winslow. Dans le film, Ramsey a joué le cadet Laverne Hooks, un personnage facilement rappelé par sa voix aiguë mais douce. Le film a été un succès au box-office, inspirant une franchise qui a entraîné cinq suites. Ramsey a repris le rôle de Laverne dans chaque tranche de la franchise.

Après Académie de police, Ramsey a continué à travailler à la télévision, décrochant des rôles dans des émissions de renom comme MacGyver, Beverly Hills, 90210, La nounou, Famille moderne, et Tim et Eric Spectacle génial, excellent travail!. Elle a également travaillé comme artiste de voix off, qui comprend la voix de Laverne Hooks dans un épisode de Poulet Robot et un rôle récurrent en tant que DI Holler dans l’adaptation de la série animée de La famille Addams. Ramsey est également connue pour son travail en tant que chanteuse et compositrice, qui comprend l’écriture de chansons pour Haras Frye.

Plus récemment, Ramsey avait commencé à apparaître dans les films d’horreur SyFy. Elle a retrouvé ses co-stars de l’Académie de police Guttenberg, Winslow et Leslie Easterbrook dans le Sharknado retombées Lavalantula sur les tarentules respirant la lave qui émergent des volcans. Ramsey reprendrait son rôle dans la suite 2 Lava 2 Lantula. L’actrice suivrait cela avec un dernier rôle dans le film Quand je chante du réalisateur Robin U. Russin.

Les fans de la défunte actrice expriment leur tristesse face à la nouvelle sur Twitter. YouTuber Sarah O’Connell écrit: « Très triste d’apprendre que Marion Ramsey est décédée à l’âge de 73 ans. Elle a joué le rôle de l’officier Laverne Hooks dans la série Police Academy. J’ai eu l’occasion de rencontrer Marion une fois, et elle était adorable. »

Et le blogueur Perez Hilton a également tweeté: «Reste au pouvoir, Marion Ramsey. J’ai grandi obsédé par le Académie de police films. Il y en avait tellement! Le n ° 5 était mon préféré car ils l’ont filmé à Miami Beach. Merci pour tous ces rires. «

Les survivants de Ramsey incluent son frère. En ce moment, nous lui présentons nos condoléances ainsi que ceux qui pleurent la douloureuse perte. On ne sait pas combien de personnes Ramsey a aidé à faire rire avec son rôle de Laverne Hooks, et la performance emblématique la gardera à jamais immortalisée. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

