Mario to the Nines: Si vous avez 1500 € pour une carte graphique, vous pouvez jouer à «  Super Mario 64  » avec ray tracing

Ce n’est pas la première fois que le mythique «Super Mario» en 3D de Nintendo 64 reçoit un lifting intensif. Au milieu de l’année dernière, le légendaire jeu Nintendo a reçu un lifting intense en haute définition avec un port PC intégrant ces effets. En réalité, à ce moment-là, la rumeur a refait surface selon laquelle Nintendo publierait un remake de son jeu de plateforme séminal en trois dimensions, quelque chose qui ne s’est jamais produit.

Mais ce que l’utilisateur de YouTube Darío a accompli avec une carte graphique à 1500 € et l’ancien jeu Nintendo est tout simplement spectaculaire. Darío avait déjà créé des mods spectaculaires, comme un impressionnant mod 4K de « Sonic Unleashed » qui transforme complètement le jeu en visuel. Il a également dirigé un éditeur de niveau «Sonic Generations» et a publié des outils pour créer des mods «Dragon Ball Xenoverse».

Tout se reflète dans Mario 64

Un aspect comparable est celui de ce « Super Mario 64 » renouvelé, où on peut voir des reflets dans l’eau absolument inconcevables au moment de la sortie du jeu. Scénarios, personnages et effets de lumière sont complètement renouvelés dans une visite de ce classique comme on n’en a jamais vu. Darío l’a fait avec une carte RTX 3090, qui donne à son ordinateur une puissance graphique absolument écrasante pour un jeu de ces caractéristiques.

Les joueurs ils continuent de jouer avec les ressources des classiques Nintendo derrière le dos de la société japonaise. L’été dernier, une fuite massive a révélé des secrets jamais connus de jeux d’entreprise classiques et a fourni quelques outils inattendus aux mains du moddeurs, qui se chargent de donner une couche de vernis après l’autre aux classiques de l’entreprise.