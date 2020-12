Mario Lopez joue dans le mini-film dramatique de la vie de KFC « Une recette pour la séduction »

Avant de demander, oui, c’est 100% réel. Vous n’avez jamais vu le colonel Sanders comme ça.

La franchise de poulet est connue pour devenir plutôt inventive avec ses stratégies publicitaires, mais cela prend le gâteau. Kentucky Fried Chicken s’est apparemment associé à Lifetime Channel pour produire un mini-film mettant en vedette nul autre que l’animateur de talk-show et Sauvé par le gong icône Mario Lopez. Le film de 15 minutes sera diffusé ce dimanche 13 décembre et présentera Lopez comme une version jeune et plus sexy du porte-parole aux cheveux blancs préféré de tous, le colonel Sanders. Au départ, nous n’étions pas sûrs que c’était légitime, mais oui, c’est à 100% la vraie affaire. « A l’approche des vacances, une jeune héritière se bat avec les affections d’un prétendant trié sur le volet par sa mère », lit-on dans la description officielle. « Lorsque le beau chef, Harland Sanders, arrive avec sa recette secrète de poulet frit et un rêve, il déclenche une série d’événements qui dénouent les plans sournois de la mère. Notre courageuse héritière s’échappera-t-elle dans son hivernage avec Harland à son tour ou cédera-t-elle aux exigences de la famille et du devoir? « Juste au cas où vous auriez encore du mal à croire que quelqu’un a réellement dépensé de l’argent pour cela, la bande-annonce a également été publiée et c’est un doozy. «Je peux plaisanter sur beaucoup de choses, mais je ne plaisanterais jamais sur le poulet frit ou sur un mini-film original à vie», a écrit KFC sur Instagram. Une recette pour la séduction diffusé à vie le 13 décembre à 12 h HE / PT. Découvrez la bande-annonce ci-dessous. [via]