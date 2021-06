Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope – Annonce officielle, premier trailer de la suite

Ubisoft et Nintendo travaillent à nouveau ensemble et présentent « Mario + Lapins Crétins étincelles d’espoir »être une suite aussi Mario + La bataille du Royaume des Lapins Crétinsqui se veut plus qu’un simple successeur.

Alors encore une fois, nous pouvons entrer dans la peau de Mario, Luigi, Princess Peach et Lapin-Pêche et Lapin-Luigi trappe, mais avec le deuxième coup, il passe à un voyage galactique! En d’autres termes, il ne s’agit plus seulement du Royaume Champignon, le danger s’étend à toute la galaxie – qui est un peu plus grande Super Mario Galaxy rappeler.

Tout tourne autour de ça êtres les plus puissants de la galaxie, Cursa. C’est censé être un être que nos héros n’ont jamais vu auparavant. De plus, les ennemis connus rendront la galaxie dangereuse. Vous pouvez voir la bande annonce ici!

Quoi de neuf dans Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope ?

Entre autres, le Étincellesqui te bat partout donner des pouvoirs spéciaux. Tu es une Croisement entre Lapins Crétins et Lumas. Avec leur aide, vous pouvez détruire vos ennemis, mais vous devez toujours être tactique pour remporter la victoire. Ils jouent un rôle important et sont destinés aux Essentiel à l’histoire, confirme Ubisoft.

Ce sont les nouveaux Sparks de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope © Ubisoft / Nintendo

En plus, il va nouveaux héros donner comme Lapin Rosaline. Cependant, lorsque le jeu a été annoncé, tous les nouveaux personnages n’ont pas été révélés. Il pourrait donc encore y avoir quelques surprises à cet égard avant ou jusqu’au lancement.

le Sortie du jeu n’est pas encore connu, mais il devrait être en 2022 exclusivement pour la Nintendo Switch apparaître.