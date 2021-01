Mario Kart Live: les décorations du circuit domestique sont désormais échangeables sur My Nintendo (Europe)

My Nintendo a récemment proposé une gamme bien améliorée de produits physiques, tels que des sous-verres Pikmin 3, des affiches Mario et même un adorable sac fourre-tout Animal Crossing, et vous pouvez maintenant acheter quelque chose qui devrait, espérons-le, améliorer votre temps de jeu sur Switch.

Le dernier élément à être ajouté au site est le Mario Kart Live: Home Circuit – Course Decoration Kit. Évidemment conçu pour être utilisé avec vos voitures Mario Kart Live RC, le kit comprend 12 panneaux d’affichage, deux tuyaux, cinq barils de pétrole, quatre barrières de flèche et une feuille d’instructions. L’idée est que vous pouvez découper ces articles en carton et les utiliser pour décorer vos cours.

Ils sont disponibles ici pour seulement 600 points Platine. Les prix d’expédition peuvent être trouvés ci-dessous.

Vers l’Allemagne – 3.99 EUR / 3.55 GBP / 4.45 CHF

Vers d’autres pays * – 6,99 EUR / 6,25 GBP / 7,80 CHF

* Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie , Suède, Suisse, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni

Qu’est-ce que tu penses? L’ensemble d’accessoires parfait pour vous remettre dans Mario Kart Live? Ou peut-être simplement de petits articles sympas à afficher sur votre étagère à la maison?

Faites-nous savoir si vous décidez de les saisir avec un commentaire ci-dessous.