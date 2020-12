Mario Judah donne du fourrage à Meme Makers avec la vidéo « F * ck 2020 »

Mario Judah en a assez de l’année écoulée.

2020 a été l’une des pires années de la vie de nombreuses personnes, bien qu’il y ait certainement eu quelques points positifs tout au long. L’une des personnes qui a bénéficié de 2020 n’est autre que Mario Judah qui a fait irruption sur la scène avec sa chanson «Die Very Rough». Depuis ce temps, Judah a été partout dans les médias sociaux et sa viralité continue de croître. Il a même atteint un sommet il y a à peine quelques week-ends lorsqu’il a publié sa propre interprétation de Whole Lotta Rouge. Maintenant, Judah est de retour cette fois avec une courte vidéo de 30 secondes qui montre son dégoût et son mécontentement pour 2020. La vidéo s’appelle simplement « FUCK 2020 » et elle met en scène Judah hurlant cette phrase dans un microphone. Judah s’assure également d’envoyer des photos à la mère de 2020 et même à leur frère. La vidéo en elle-même est assez absurde, même si étant donné que nous parlons de Juda ici, c’est ce que vous attendez de lui. L’artiste a noté qu’il aimait être divertissant et c’est certainement ce qu’il a prouvé être au cours des derniers mois. En fait, nous sommes sûrs que cette vidéo recevra le traitement du mème, très prochainement. Si vous êtes fan du nouvel artiste, vous pouvez consulter notre dernière interview avec lui, ici.