Mario Judah abandonne « Bih Yah » après que Playboi Carti n’ait pas laissé tomber « Whole Lotta Red »

Mario Judah ne mentait pas quand il a dit qu’il abandonnerait sa propre version de Whole Lotta Rouge si Playboi Carti ne laisse pas tomber le projet tant attendu.

Le rappeur insaisissable de « Die Very Rough » a tenu sa promesse, samedi, en sortant son premier single Whole Lotta Rouge intitulé «Bih Yah». Le morceau est clairement dans le style de Carti avec sa voix aigüe caractéristique.

« Aujourd’hui, le 6 décembre et tu ne lâches toujours pas Whole Lotta Rouge, pathétique », a déclaré Judah, samedi, dans une vidéo publiée sur son Twitter.« Tu sais ce que ça veut dire frérot, je t’ai prévenu à maintes reprises et tu nous a tous laissé tomber, Pathétique. Je vais vous donner une période de grâce. Vous avez jusqu’à 6 heures pour laisser tomber « Whole Lotta Red », si vous ne le faites pas avant 18 heures, je vous laisserai tomber exactement une minute plus tard. «

Découvrez le single à écouter ci-dessous et soyez à l’affût de Judah Whole Lotta Rouge.

