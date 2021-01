Mario grandit dans la nouvelle bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser Fury

Comme s’il avait conclu un pacte avec Rita Repulsa, le plus grand félin Mario de l’histoire apparaît sur la scène dans la bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser Fury.

La prochaine aventure remaniée des plombiers de Nintendo nous a laissé un nouveau cadeau un mois après son lancement. C’est un nouveau Super Mario 3D World + Bande-annonce de Bowser Fury qui arrive chargé avec Mégazords chats géants et choses folles.

Ce sont quelques-unes des nouvelles choses qui viennent au titre qui a déjà fait ses débuts à son époque et qui nous a laissé le wall-crawler félin comme une grande nouveauté. A cette occasion, les Japonais y ont mis plus d’éléments et d’autres objets nouveaux et nous les apportent dans le cadre des célébrations de la 35e anniversaire du plombier. Oui, un jeu amélioré (pas nouveau) est la meilleure façon de célébrer des années. Qu’il ne soit pas dit.

La chose la plus intéressante à propos de cette nouvelle version du jeu est que dans toute cette partie qui correspond à Super Mario 3D World, nous aurons, pour la première fois, un multijoueur en ligne. Autrement dit, nous ne pouvons pas seulement jouer avec Mario, Luigi, Peach et Toad localement. Aussi en ligne. De peur que l’on dise que l’enfermement n’apporte rien de bon. Cela permet même à Nintendo de se connecter en ligne.

Quant à la partie Bowser Fury, nous aurons Bowser et Bowsy comme principaux protagonistes de l’aventure. Et c’est pourquoi il a été annoncé que l’amiibo des deux personnages serait à nouveau disponible. Et, apparemment, ils auront une autre fonction intéressante dans le jeu. Avec eux, deux nouveaux amiibo seront mis en vente, correspondant à Mario et Peach sous leur forme féline.

La date à laquelle ils arriveront sera le jour même de la mise en vente de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch: le 12 février.