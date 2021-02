Mario Golf: Super Rush arrive sur Nintendo Switch cet été

Lors de la dernière Nintendo Direct, la société a annoncé plusieurs nouveaux jeux en moins d’une heure. L’une de ces nouvelles annonces était un tout nouvel épisode dans le long terme Mario Golf série appelée Mario Golf: Super Rush.

Mario Golf: Super Rush sera lancé sur la Nintendo Switch en juin. Les précommandes sont actuellement disponibles pour ceux qui attendent avec impatience le prochain jeu.

Mario Golf: Super Rush propose du golf avec certains des personnages les plus populaires de la série, tels que Mario, Luigi, Princess Peach et Toad. De nombreux nouveaux cours seront inclus. Les joueurs peuvent profiter du titre en mode solo ou multijoueur en ligne. Ceux qui jouent en ligne auront besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online actif.

Le titre propose également un mode histoire mettant en vedette le personnage Mii du joueur. En tant que Mii, les joueurs peuvent apprendre à connaître les autres personnages du Royaume Champignon, participer à divers défis de golf, puis gagner des points d’expérience qui sont utilisés pour améliorer les statistiques du joueur.

Le mode histoire apporte une expérience RPG combinée avec un gameplay de golf. Le Mii rejoint un prestigieux country club en tant que novice mais, avec un peu de travail acharné, peut commencer à défier les autres sur la voie de devenir un pro. Les joueurs peuvent ensuite amener leurs personnages, y compris leurs statistiques améliorées, vers d’autres modes.

En mode multijoueur en ligne, les joueurs peuvent profiter de plusieurs jeux standard ou uniques avec d’autres. L’un des modes, Speed ​​Golf, permettra à jusqu’à trois joueurs de jouer en même temps et de courir vers le green.

Le jeu peut devenir encore plus compétitif en fonction du personnage choisi par les joueurs. Par exemple, Mario peut faire sauter les balles de golf d’un autre joueur. D’autres mouvements spéciaux incluent des tirets et des coups spéciaux.

Les joueurs peuvent utiliser les commandes de mouvement de la console pour profiter pleinement du jeu. Nintendo les joueurs mentionnés pourraient utiliser le Joy-Con comme club de golf pour rendre le jeu plus actif. Les joueurs peuvent profiter du jeu en mode TV, ordinateur de poche ou sur table.

Le jeu comprend également des commandes intuitives de mouvement ou de bouton. Les joueurs débutants et vétérans peuvent apprendre à utiliser la jauge de tir qui s’adapte à la courbe du parcours et plus encore.

Le dernier Mario Golf Jeu, Mario Golf: Tour du monde, est sorti en mai 2014 pour la Nintendo 3DS. Le titre est sorti dix longues années après le jeu précédent, Mario Golf: visite avancée, en 2004.

Mario Golf: Super Rush lance le 25 juin pour la Nintendo Switch.