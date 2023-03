Mario Bros: qui sont les voix espagnoles des personnages

in

Images universelles

Le film Universal Pictures inspiré du célèbre jeu vidéo de Nintendo sortira le 31 mars en Espagne et le 6 avril en Amérique latine.

© IMDbLes frères Mario.

Le film de Images universelles basé sur le célèbre jeu vidéo Nintendo, Super Mario Bros., sortira en Espagne le 31 mars et en Amérique latine le 6 avril. Décrite par l’étude comme une comédie d’action animée, l’intrigue, en principe, sera assez fidèle aux jeux vidéo de la populaire console.

L’histoire tourne autour Bowserle roi puissant et irascible de les Koopas, qui a commencé à imposer le chaos avec son armée au reste des royaumes. Leur objectif principal est de mystérieuses Superstars gardées dans chaque château. Dans ces circonstances, les célèbres personnages de jeux vidéo apparaîtront comme le salut, Mario et Luigi.

Tellement Mario comme Louis Ils devront tout faire pour arrêter Bowser avant d’arriver au château Princesse Peach. Ainsi, ils peuvent économiser Royaume Champignon avant qu’il ne soit trop tard. Vous êtes-vous déjà demandé qui interprète les personnages de cette nouvelle production de Images universelles?

+Les voix du film Mario Bros en anglais, espagnol et latin

Comme on le sait, le casting du casting en anglais regorge de stars: Chris Pratt sera la voix de Mario; Anya Taylor Joy, Princesse Peach; Journée Charlie pièces Louis; Jack Blackpour Bowser; et Clé Keegan Michaelpour Crapaud. Pour les cinémas espagnols, ce sera la responsabilité de Guillermo Romero (Mario), Laura Pastor (Princesse Peach), Rafa Romero (Luigi), Nano Castro (Bowser) et Juan Antonio Soler (Crapaud).

Dans les théâtres latino-américains, pour leur part, les protagonistes seront Raúl Anaya (Mario), Ale Pilar (Princesse Peach), Roberto Salguero (Luigi), Héctor Estrada (Bowser) et Miguel Ángel Ruiz (Crapaud).

