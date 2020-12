Marilyn Manson: une sélection de ses meilleures chansons

À ce stade, et malgré le fait que son impact médiatique n’est plus aussi controversé qu’à ses meilleurs jours, Marilyn Manson peut continuer à être considérée comme l’une des icônes les plus intéressantes que le rock industriel nous ait laissées.

Sous son apparence androgyne et maladive et avec une voix râpeuse facilement identifiable, le chanteur a nommé Brian Hugh Warner Il a laissé dans son style musical décadent un fort sentiment de provocation visuelle dans ses vidéos, en plus de chansons qui présentaient une déclaration forte sur les faibles impulsions de l’être humain.

Dans les années 90, il sera la cible de groupes d’extrême droite qui le rendront responsable de la dégradation de la jeunesse, un surnom qu’il accepterait volontiers dans ses concerts où il représentait ce personnage presque mythique qui a mené un mouvement féroce contre le système. .

Aujourd’hui, après 11 albums studio, Manson Il conserve encore une partie de son empreinte identitaire dans la composition de ses chansons, même s’il a cessé d’être ce «provocateur» excessif que connaissait la génération X. Nous vous présentons ici une sélection de sept qui résument à la perfection son ancienne présence explosive.

1.- Sweet Dreams (sont faits de ça) (1995)

« Ça sent les enfants« C’est le premier EP du chanteur et de son groupe, qui lui permettrait de commencer à gagner des adeptes grâce à la chanson du groupe des années 80 »Eurythmique», Faire sienne la chanson, offrant un premier aperçu de l’énorme potentiel de l’artiste et de son groupe de musiciens.

2.- Tourniquet (1996)

Sujet appartenant à l’album « Antichrist Supersar » dans lequel Manson, à travers un riff de guitare simple et angoissant, il s’exclame de manière inversée et apporte à la toxicité un appel au secours qui ne semble pas recevoir de réponse, dans lequel la seule chose qui semble avoir la capacité de le sauver est lui-même.

3.-Les belles personnes (1996)

De retour à « Antichrist Superstar « , aucune liste sur la musique de Manson il peut être complet sans le thème qui lui a valu une renommée internationale. Avec un son de percussion fort et des guitares qui embrassent le style le plus pur de la musique punk, cette chanson a été produite par Trent reznor de Ongles de neuf pouces Oui Dave Ogilvie de Chiot maigre.

4.- Le Dope Show (1998)

Avec « Animaux mécaniques», Son troisième album studio, Manson ferait une critique sévère contre l’industrie du divertissement, en particulier celle chargée de décider qui apparaît à l’écran. Ici, j’adopterais complètement une apparence androgyne méconnaissable au rythme d’un rythme de basse marqué.

5.- Je n’aime pas les drogues (mais les drogues comme moi) (1998)

Sans conteste la chanson contagieuse la plus drôle de leur troisième album. Un couplet accrocheur chanté par des femmes sur un ton gospel termine cette chanson entièrement marquée par la culture funk dans laquelle elles parlent de toxicomanie.

6.- La chanson de combat (2000)

Après le massacre de Ancolie dans États Unis et après avoir révélé que les auteurs de l’événement étaient des fans du chanteur, la chasse médiatique contre le chanteur et son groupe allait commencer.

« Bois sacré (à l’ombre de la vallée de la mort)», Son quatrième album studio, présenterait une réponse immédiate dans laquelle il exprimerait tous ses sentiments contre la culture américaine. Cette chanson est, comme son nom l’indique, une véritable déclaration de guerre contre les groupes ultra-conservateurs qui ont prié pour son annulation.

7.- Le diable sous mes pieds (2015)

Après une mauvaise séquence avec « Mange moi bois moi« Y »Le haut de gamme du bas», Manson Je reviens avec un album compliqué mais solide sous le titre de « L’empereur pâle», Qui incarne le meilleur de leur son classique et peut être pleinement apprécié avec ce morceau.