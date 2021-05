Marilyn Manson fait face à un procès pour abus sexuel présumé | 45S

Depuis le début de cette année, l’énigmatique rockeuse industrielle Marilyn Manson a reçu de graves accusations de la part de ses anciens partenaires pour avoir commis des actes présumés d’abus sexuels à leur encontre. Le premier à le faire a été Evan Rachel Wood, qui a déclaré, à travers un post sur Instagram, que la chaîne de maltraitance avait commencé pendant son adolescence lors de la relation qu’ils avaient eue entre 2007 et 2010.

Après cela, de plus en plus de femmes ont commencé à accuser le musicien d’avoir agi de la même manière avec elles et de leur causer des dommages, à la fois physiques et psychologiques. Sarah McNeilly, une autre victime présumée de Manson, a affirmé avoir été abusée émotionnellement, terrifiée et marquée. «Ils m’ont enfermé dans des chambres quand j’étais ‘mauvais’, et parfois ils m’ont forcé à l’écouter divertir d’autres femmes», a-t-elle déclaré dans sa publication.

Le temps passait et Manson semblait déterminé à ne pas faire grand cas de la question. La situation de la pandémie l’a aidé dans cette tâche; cependant, ceux qui prétendent être ses victimes ne se sont pas arrêtés dans leur objectif de l’exposer et de le faire payer.

Esme Bianco porte l’affaire devant les tribunaux

Selon le portail américain TMZ, l’actrice Esme Bianco, une autre des 15 femmes prétendument maltraitées par Manson, a intenté une action en justice contre lui. «Manson l’a emmenée à Los Angeles au début de 2009, soi-disant pour filmer un clip vidéo de sa chanson« Je veux te tuer comme ils le font dans les films », et c’est là que les années d’abus ont commencé», explique le point de vente.

Et la narration continue: «L’actrice affirme qu’à son arrivée, elle a appris qu’il n’y avait pas d’équipe de tournage, seulement Manson, et qu’elle devait rester avec lui, être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et utiliser la lingerie comme elle» costume. » Elle allègue avoir reçu de la drogue et de l’alcool et fait l’objet de menaces de violence et de viol, et selon les documents, elle a été attachée à une prière agenouillée et battue par Manson avec un fouet qu’elle a dit avoir été utilisé par les nazis. Elle affirme que Manson l’a également électrocutée.

Face à ces accusations, Howard King, l’avocat de Marilyn Manson, a assuré à TMZ que les affirmations étaient «manifestement fausses». Sa version est que le procès est survenu à la suite du refus de Manson d’être fait chanter par Esme Bianco et son avocat. Puis il a précisé: « Nous répondrons vigoureusement à ces accusations devant les tribunaux et nous sommes convaincus que nous réussirons. »

L’une des victimes présumées « raconte tout »

Il y a quelques jours, la mannequin Ashley Morgan Smithline a accordé une interview au magazine People dans laquelle elle a détaillé les horribles abus qu’elle a subis en sortant avec Marilyn Manson. L’article est accompagné d’un témoignage vidéo de 20 minutes dans lequel Smithline affirme avoir «survécu à un monstre». La description faite par le modèle est très graphique et évoque des événements brutaux. Nous laissons la vidéo ci-dessous et conseillons la discrétion.

