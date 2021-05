Marilyn Manson fait face à un nouveau procès pour abus et menaces

Une nouvelle action en justice a été déposée contre la musicienne de rock Marilyn Manson, dans laquelle une ex-petite amie le dénonce des abus sexuels et des menaces de mort. Identifiée uniquement par le surnom de Jane Doe, il est à noter qu’elle aurait rencontré Manson lors d’une soirée avant les Grammys en 2011, et malgré le fait que sa relation avec le musicien ait été qualifiée de « douce et romantique », il est précisé que a pris un virage violent rapidement.

Le 28 mai, Deadline a soumis des documents dans lesquels Doe note que Marilyn Manson l’a maltraitée en juin 2011 au moment où elle est allée rendre une clé de son appartement, pour être ensuite menacée de mort par le musicien.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’université Howard nommera l’un de ses campus en l’honneur de Chadwick Boseman

Le plaignant a également noté que Manson deviendrait plus exigeant sexuellement, devenant progressivement violent à un moment donné au cours d’une prise de drogue de trois jours. Le plaignant déclare également que Marilyn Manson lui a également montré un enregistrement de 1996 d’un jeune fan maltraité alors qu’il était attaché à une chaise.

Le demandeur poursuit Marilyn Manson pour des dommages-intérêts et offre une déclaration selon laquelle le musicien a enfreint la loi. Une source proche de Manson a assuré que la vidéo susmentionnée était un court métrage scénarisé pour une série de bonus qui n’ont jamais été publiés et que la fille qui y est apparue est une actrice apparue dans le clip vidéo de « The Long Hard Road Out of Enfer. « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Travis Barker explique pourquoi il a abandonné ses addictions

Deux poursuites avaient déjà été intentées contre Manson. En avril, l’actrice Esme Bianco a poursuivi Manson pour abus sexuels, abus physiques et traite d’êtres humains. Ashley Walters, l’ancien assistant du musicien, l’a également poursuivi pour des motifs similaires. Toutes ces accusations ont été démenties par Manson.