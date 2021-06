Marilyn Manson : En accord avec la police, il se rendra pour enquête | Garage de pierre

Comfee Déshumidificateur, 20L/jour, Domaine d'application:40m²/100m³

Possède un réservoir de 3 litres, absorbe facilement 20 litres d'eau par jour dans votre habitat et pièces telles que votre salle de bains, buanderie, chambre, cave et grenier Equipé d'une fonction WiFi pour un contrôle à distance Mode de déshumidification intelligent: l'air votre pièce ne sera jamais trop humide ni trop sec, ce déshumidificateur le gardant à un taux d'humidité optimal, entre 45 et 55% Fonctionnement silencieux: bruit minime et confort maximal grâce à l'optimisation du système de réfrigération et de ventilation, pour un sommeil ou une séance de travail sans interruption Design ergonomique pour un usage pratique et sécurisé: roues mobiles, niveau d'eau dans le réservoir visible, alarme enclenchée quand réservoir plein