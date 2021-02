Marilyn Manson accusée d’abus par Evan Rachel Wood et d’autres femmes | 45S

Totalement désastreux. Marilyn Manson a été accusée d’abus par de nombreuses femmes, dont son ex-partenaire Evan Rachel Wood. De même, le chanteur est également accusé d’être un manipulateur et les témoignages ont déjà été partagés sur les réseaux sociaux.

Rachel Wood, à travers son compte Instagram, a raconté son témoignage sur ce que c’était que de vivre avec lui et indique que la chaîne d’abus a commencé pendant son adolescence. Il convient de noter que dans le post, il s’adresse à Brian Warner, le vrai nom de Manson, qui a eu une relation entre 2007 et 2010.

« Le nom de mon agresseur est Brian Warner, mieux connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson », c’est ainsi que commence le message.

«Il a commencé à me soigner à l’adolescence et m’a horriblement maltraité pendant des années. J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et faire appel aux industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies. Je suis avec beaucoup de victimes qui ne garderont plus le silence », peut-on lire dans la publication précitée.

Bien que le représentant de Marilyn ait totalement rejeté les affirmations, la vérité est que Plus de femmes se sont jointes à la plainte d’Evan et ont également raconté leur témoignage sur la façon dont Manson a violé d’une manière ou d’une autre.

« La [Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson] m’a attiré avec un «bombardement d’amour». Se faire passer pour le petit ami parfait », déclare Sarah McNeilly, une autre victime avouée de Manson.

«J’ai été abusé émotionnellement, terrifié et marqué. Ils m’ont enfermé dans des chambres quand j’étais « mauvais », parfois ils m’ont forcé à l’écouter divertir d’autres femmes. Être loin de certains amis ou, si je ne le faisais pas, il a menacé de les poursuivre. Ils m’ont raconté des histoires d’autres qui ont essayé de raconter leur histoire et leurs animaux de compagnie ont fini par mourir. », Étaient ses déclarations effrayantes.

Parmi les autres femmes qui ont également parlé de ce que Marilyn leur avait fait, il y avait une fille nommée Gabriella sur Instagram et Ashley Lindsay Morgan.

«La raison pour laquelle je partage enfin cette expérience traumatisante est à cause de ma guérison et parce que j’ai fini de me taire. Je ne pense pas qu’il soit juste que quelqu’un ne soit pas responsable de ses horribles actions. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante », dit Gabriella.

Pour le moment c’est tout ce qui est connu mais d’une manière ou d’une autre, ces déclarations sont terrifiantes et qu’elles doivent faire l’objet d’une enquête de la part des autorités compétentes et que tout le poids de la loi incombe non seulement au chanteur, mais à toutes les personnes impliquées. .