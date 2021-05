Marilyn Manson a un mandat d’arrêt contre elle

Il a été révélé qu’il existe un mandat d’arrêt contre Marilyn Manson au New Hampshire suite à des allégations d’abus sexuels.

Le service de police de Gilford allègue que Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner a agressé un vidéaste lors d’un concert dans lequel il se produisait New Hampshire le 18 août 2019.







Selon une déclaration du Gilford, le vidéaste avait tenté de filmer le concert et se trouvait dans le vestiaire lorsque l’incident s’est produit. Selon les informations, Manson, son agent et son conseil juridique « étaient au courant de l’ordre depuis un certain temps » mais le musicien n’est pas retourné dans le comté pour faire face aux accusations.

S’il est reconnu coupable, Manson pourrait passer moins d’un an en prison et une amende de 2 000 €. « L’incident en question n’est pas de nature sexuelle et a été remis en question à de nombreuses reprises par les médias en raison du grand nombre d’accusations portées contre lui ».







Depuis janvier dernier, de nombreuses femmes ont accusé le chanteur de les avoir agressées sexuellement, y compris son ancien partenaire, Evan Rachel Wood, en plus de son ancien assistant, Ashley Walters et l’actrice Esmé Bianco.

Bien que Marilyn Manson ait nié toutes les accusations portées contre lui, il a été licencié pour sa maison de disques et les projets télévisés auxquels il a participé.