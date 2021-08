Marijuana, polyamour et sorcellerie dans la première série mexicaine de HBO Max Latin America

Au cours des cinq dernières années, les femmes sont devenues les comptables des réalités mexicaines à travers l’écran. Derrière et devant les caméras qu’ils ont trouvé dans la fiction un conduit pour donner voix et présence aux personnages de tous les jours de différents contextes nationaux. L’un d’eux est Gabriela de la Garza, actrice qui joue Amarres, la première série de HBO Max Amérique latine au Mexique.







Donnant vie à Ana, De la Garza fragmente à travers le genre de la comédie une femme complexe par sa nature et ses circonstances. Parmi les complexités qui l’entourent, il y a la confrontation avec les préjugés envers les sujets tabous qui prévalent dans notre société, tels que la sorcellerie, l’usage récréatif de la marijuana, les croyances religieuses et le polyamour. Elle le fait aussi en tant que mère de trois enfants qu’elle doit surveiller en tout temps. En ce sens, elle est aussi une mère qui brise le moule traditionnel auquel s’identifient les figures maternelles dans notre pays.

« Ana dépeint une femme dans ses multiples dimensions. Elle n’est pas seulement une maman, pas seulement une femme qui va travailler tous les jours pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ana, c’est beaucoup de choses, comme toutes les femmes. Il aborde l’utilisation ludique de la marijuana, comment une femme libre comme elle peut vivre sa vie en étant une pacheca fonctionnelle et s’occuper à la maison de trois enfants si différents les uns des autres : un avec des capacités différentes, un autre à l’adolescence avec sa rébellion et une petite fille fille qui croit en quelque chose de complètement opposé en matière de religion », commente l’actrice dans une interview exclusive avec Spoiler.

Le plaisir absolu. Le luxe de faire un personnage bien écrit, avec des milliers de couches. Travaillez avec une équipe qui vous met au défi, vous enseigne et vous soutient. « Amarres » pour toujours ♥ ️ En août, pour @HBOMaxLA pic.twitter.com/x6bpOoWVk9 – Gabriela De la Garza (@gadelagarza)

29 juillet 2021





Et c’est que sur les réseaux sociaux, plusieurs femmes ont exprimé le sentiment d’être identifiées avec Ana, mais se demandent si c’est bien ou mal de se sentir ainsi. Ce qui est amusant, c’est qu’ils l’ont fait en prêtant attention à la bande-annonce. Pour tel motif, Gabriela de la Garza prévoit que la série fera bouger les fibres sensibles avec un public plus féminin que dans la vraie vie qui correspond au personnage qu’elle caractérise dans la fiction.

Par exemple, un autre élément reflété dans la série concerne les relations affectives qui se construisent actuellement et qui sont souvent critiquées ou remises en cause par un secteur conservateur : « Le polyamour est abordé, sur la liberté dont dispose actuellement une femme de vivre sa vie et sa sexualité comme elle l’entend sans donner d’explications à qui que ce soit. »

Identifiée et cataloguée par certains téléspectateurs comme une comédienne avec des rôles liés à la sensualité, Gabriela de la Garza laisse ce profil avec un personnage qui l’a défiée à cause du sérieux que la comédie implique, surtout une bonne comédie, et rien à voir avec ce qu’il a joué dans les emplois précédents.

« Cela a été l’un des plus beaux projets de toute ma carrière car ils m’ont permis de proposer et de faire des choses très différentes de ce que j’avais fait auparavant. J’ai adoré le sujet (la sorcellerie), que je ne connaissais pas tellement. D’ailleurs, la comédie est un genre que je n’ai pas beaucoup exploré et c’est un chemin que j’apprécie car personnellement maintenant je cherche à faire quelque chose qui me fait rire, qui me divertit », partager.

Tout comme entrer dans la comédie est une affaire sérieuse, entrer dans le monde de la sorcellerie est également sérieux. Pour qu’Ana puisse élaborer des sorts et des liens dans la série de HBO Max Amérique latine, l’actrice a dû se tremper à fond un tel univers réel et culturel au Mexique qui va du thé calzón populaire aux rituels préhispaniques.

« J’ai tout fait. Je suis honnêtement venu voir les sorcières pour leur dire « Je ne viens pas chercher un petit boulot, je viens apprendre de toi. Je veux que tu m’apprennes, je veux que tu me dises ce que les gens viennent chercher, ce que tu fais, comment tu le fais ». Vous devez vivre cet environnement, vous devez le respirer. Vous vous rendez compte que la sorcellerie fait partie de notre idiosyncrasie », se penche sur l’entretien avec Divulgacher

Entre le processus de construction de son personnage et le voir enfin dans le cadre, Gabriela de la Garza conclut que la sorcellerie, au-delà d’être un acte magique, est un acte de désir : « Ce qui fonctionne, c’est l’intention, la foi en ce que nous faisons. Nous avons oublié le pouvoir de notre esprit, que l’intention de nos mots existe. Ce qui se passe, c’est qu’ils ne nous ont pas appris, ou qu’ils ne nous ont pas programmés pour le reconnaître, mais c’est réel ».

De cette façon, l’actrice personnifie une femme qui donnera de quoi parler avec la première production de HBO Max Amérique latine au Mexique. D’emblée, en raison de la bande-annonce, il l’obtient déjà sur les réseaux sociaux. Et ce n’est que le premier sort d’Ana / Gabriela de la Garza.