Marie-Antoinette a-t-elle vraiment dit «Laissez-les manger du gâteau»?

Marie-Antoinette a-t-elle vraiment prononcé les mots infâmes: «Qu’ils mangent du gâteau»?

La réponse rapide à cette question est un simple «non». Marie-Antoinette, la dernière reine pré-révolutionnaire de France, n’a pas dit « Qu’ils mangent du gâteau » face à la nouvelle que les paysans parisiens étaient si désespérément pauvres qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer du pain. La meilleure question, peut-être, est: pourquoi pensons-nous qu’elle l’a dit?

Pour rappel, la citation a été légèrement exagérée dans sa traduction du français vers l’anglais. À l’origine, Marie-Antoinette aurait dit: «Qu’ils mangent de la brioche» ou «Qu’ils mangent de la brioche». Bien que ce pain sucré soit plus cher qu’une baguette moyenne, ce ne sont pas exactement les gâteaux à plusieurs niveaux chargés de glaçage que vous auriez pu imaginer que la reine avait en tête. Cela dit, cette traduction hyperbolique ne change rien au point, du moins d’un point de vue propagandiste; cela suggère toujours que le français la reine était arrogante et déconnectée de la classe ouvrière. Avec des aristocrates impitoyables comme celui-ci en charge, les choses ne s’amélioreront jamais pour le citoyen français moyen. Vive la révolution!

Mais la citation « brioche » est également problématique, car il n’y a aucune preuve fiable que la reine l’ait jamais dit. « Marie Antoinette n’a jamais prononcé ces mots ou quoi que ce soit d’autre dans ce sens », a déclaré Denise Maior-Barron, professeur adjoint à la Claremont Graduate University en Californie, dont la recherche examine les représentations contemporaines du personnage de Marie-Antoinette. « Quant à Louis, il est présent dans tous les films qui mettent en scène Marie-Antoinette, mais dépeint comme un époux doux et pathétique. Encore une fausse représentation en effet. »

La France n’a pas manqué de révolutions. La première, en 1789, se termine très mal pour Marie-Antoinette et son mari, Louis XVI. Le siècle suivant a vu le pays basculer entre les monarchies et les républiques, chaque partie menant une guerre de propagande en plus des escarmouches armées. Ce fut au cours d’une de ces dernières révolutions, longtemps après l’exécution de Marie-Antoinette, que la citation erronée se produisit pour la première fois.

« Il n’est pas venu à être attribué à tort à Marie-Antoinette au 18ème siècle, mais pendant la Troisième République française à partir de 1870, quand un programme minutieux de reconstruction du passé historique a eu lieu », a déclaré Maior-Barron à 45Secondes.fr.

Dans les années 1870, les républicains, qui ont détrôné avec succès Napoléon III après avoir définitivement perdu une guerre contre la Prusse, s’appuyaient sur une campagne de longue date pour saper l’héritage et la réputation de Marie-Antoinette. « Les cerveaux de la Révolution française ont détruit la monarchie française en attaquant continuellement, et finalement en détruisant, ses symboles les plus importants: le roi et la reine de France », a déclaré Maior-Barron. « Pour cette raison, le type de clichés » Laissez-les manger du gâteau « persiste. »

Cet effort d’un siècle pour ternir Marie-Antoinette ne consistait cependant pas seulement à assurer la cause républicaine; elle était également teintée de sexisme – après tout, sa réputation semble avoir été bien plus battue que celle de son mari, qui était en fait responsable de la France.

« La Révolution française a tenté d’exclure les femmes du pouvoir politique », a déclaré Robert Gildea, professeur d’histoire moderne à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

Alors que les femmes étaient loin d’être libérées lorsque Louis XVI était sur le trône, il était théoriquement possible pour les épouses et les maîtresses des rois ou d’autres hauts fonctionnaires importants de détenir le pouvoir – quoique officieusement. Les révolutionnaires, cependant, ont cherché à priver davantage les femmes de la conversation nationale. Marie-Antoinette n’a pas été la seule femme à perdre la tête lors de la première transition de la France vers une république. « Olympe de Gouges, qui a rédigé la » Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne « , a également été guillotinée », a déclaré Gildea à 45Secondes.fr.

Dans le préambule de la Révolution française, Marie-Antoinette était accusée d’exercer trop de pouvoir sur son mari, a expliqué Gildea. À la lumière de cela, il est facile de voir comment les propagandistes étaient motivés à se livrer à un assassinat de personnage de Marie-Antoinette, et le moulin à rumeurs entourant son nom a certainement prospéré à l’époque de la première révolution alors qu’elle était encore en vie. « Elle a été accusée d’avoir des amants masculins et féminins et même d’une relation incestueuse avec son fils », a déclaré Gildea.

En fait, la citation «brioche» n’était même pas originale, et avait même une histoire d’être utilisée contre des femmes nobles. Le philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau, dont l’œuvre a influencé plus tard la révolution, a peut-être été le premier à écrire cette phrase en 1767. «« Qu’ils mangent de la brioche »se trouve initialement dans l’un des romans de Jean-Jacques Rousseau, en qu’il a attribué cette ligne à l’un de ses personnages fictifs appartenant à l’aristocratie française du 18ème siècle », a déclaré Maior-Barron.

Dans le cas de Marie-Antoinette, cependant, les calomnies de la reine peuvent avoir été motivées par plus que du sexisme pur – elle a également présenté une menace très réelle pour les républicains. Marie Antoinette est née dans la puissante famille royale autrichienne des Habsbourg avant d’épouser Louis. Lorsque les insurrections armées contre la couronne française ont commencé à prendre de l’ampleur, elle a écrit à ses frères chez eux pour essayer de les amener à envahir la France et à sauver la monarchie. « Lorsque ces pouvoirs ont envahi la France, Marie-Antoinette était considérée comme un traître », a déclaré Gildea.

En fin de compte, les Habsbourg n’ont pas réussi à arrêter la révolution, Marie-Antoinette a été décapitée et les vainqueurs ont été laissés pour écrire les livres d’histoire.

