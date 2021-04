Maribel Guardia a montré son look, mais l’apparence de son chien a été la cible de mèmes

Garde Maribel Elle est l’une des actrices, chanteuses et mannequins les plus importantes du Mexique. S’il est vrai qu’elle est née au Costa Rica, après avoir remporté le concours Miss Monde, à l’âge de 19 ans, elle a déménagé à Mexico, où elle a commencé à travailler comme artiste. À la télévision, il a travaillé sur des feuilletons très populaires tels que Le privilège d’aimer, Friends Forever, Une famille chanceuse, je te donne ma vie, parmi beaucoup d’autres.

L’interprète de 61 ans est très médiatisée sur les réseaux sociaux, où elle maintient le contact avec ses fans et rend compte de toutes ses activités professionnelles et de loisirs. Uniquement sur son compte Instagram, il compte six millions et demi d’abonnés. Cependant, à cette occasion, Guardia a fait les gros titres pour une photo qu’il a téléchargée avec son chien, qui bien que cela semble tout à fait normal, les utilisateurs ont trouvé l’apparence de l’animal étrange. Vue.

La photo de Maribel Guardia avec son chien qui n’a pas échappé aux blagues sur Twitter

Sur la photo, on peut voir que Garde Maribel Il portait une tenue très 60’s en noir et blanc et dans le style Audrey Hepburn avec ses cheveux attachés. La chanteuse a posé en extérieur et accompagnée de son chien. Dans la légende de l’image, il a écrit: « Profitez de la folie, c’est toujours celle qui vous gardera sain d’esprit et ferme dans les moments les plus bas ».

Bien sûr, la photo comptait plus de 65 000 « j’aime », mais il y a quelques heures à peine, elle est devenue une tendance sur Twitter en raison de l’apparence de l’animal. Parce qu’il avait l’air un peu fatigué, les utilisateurs ont commencé à plaisanter et à dire: « Le chien de Maribel Guardia est mon humeur du vendredi » ou « Je n’ai aucune preuve mais ce chien est l’horcruxe de Maribel Guardia. »

La photographie a parcouru les réseaux sociaux et les internautes en ont profité pour lier l’épuisement supposé de l’animal à des moments de la routine quotidienne.

