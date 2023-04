Mariana Seoane et Guero Castro ? Que sait-on de la SECRET ROMANCE

in

L’actrice et le producteur de feuilleton seraient en couple secret. C’est ce qui est connu.

© Instagram Mariana Seoane et El Güero MXL’actrice Mariana Seoane aurait une relation avec le producteur José Alberto Castro

Le célèbre producteur de feuilletons mexicains José Alberto Sainz Castroplus connu sous le nom de Güero Castro, aurait une relation avec l’actrice et chanteuse mexicaine Mariana Seoaneselon les rapports et nous vous disons tout ce que l’on sait sur la prétendue romance.

+ Pourquoi disent-ils que Mariana Seoane et Güero Castro ont une relation ?

Les rumeurs ont commencé après le magazine mexicain notes de télévision a publié une image du producteur de feuilleton en tant que Rubis, Thérèse, parole de femmes et Couronne de larmes embrasser l’interprète Je me suis trompé.

Le magazine a assuré que la romance est « secrète » quelque chose qui ne le serait plus après l’ex-mari d’Angélica Rivera, ancienne première dame du Mexique et actrice, a été surpris en train d’embrasser le protagoniste de Le Seigneur des cieux.

Selon le magazine mexicain, Mariana Seoane, 46 ans, et José Alberto el Güero Castro, 59 ans, seraient ravis de cette opportunité amoureuse et ils seraient en couple depuis environ quatre mois.Cependant, ils veulent prendre les choses lentement pour voir comment elles fonctionnent.

Une source citée par le magazine a assuré que c’était Güero qui cherchait Mariana sous prétexte d’un feuilleton. Le producteur mexicain l’aurait invitée à plus d’une occasion à sortir pour parler du projet, cependant, il y avait une chimie entre eux et ils ont commencé à ressentir quelque chose l’un pour l’autre. La source a également révélé que, de toute façon, Seoane serait dans le nouveau roman de Castro, dans lequel elle jouera Bernarda, la méchante. Histoire.

Dans les histoires Instagram, Sofia Castro, la fille de José Alberto, a partagé des moments avec Mariana Seone, car les deux font partie du nouveau roman et l’ont même appelée « mère » dans ses histoires Instagram.

