Mariah Carey se rend à Eminem à l’occasion du 12e anniversaire de Diss Track

En réponse, Carey a sorti Obsessed, et bien que la chanson ne nomme pas spécifiquement Eminem, elle mettait en vedette la chanteuse vêtue d’un sweat à capuche et portant une fausse barbiche, que les fans considéraient comme son habillage en rappeur.

Avance rapide de dix ans jusqu’en 2019, et dans un verset sur Lord Above de Fat Joe en 2019, Eminem a rappé: « Je sais que moi et Mariah n’ont pas fini sur une note positive / Mais cet autre mec est fouetté, ce p *** y a l’a castré / J’ai essayé de lui dire que cette nana est une dingue avant qu’il se fasse couper ses bijoux / J’ai presque eu mon fourgon de queue / Imbécile, arrête, tu ne vas pas faire de conneries / Je l’ai laissée me couper les couilles aussi avant que je perdu pour toi, Nick. »