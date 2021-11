Mariah Carey répond à une question sur les autres enfants de l’ex Nick Cannon : « Est-ce que ça marche ? »

HOMCOM Tour d'apprentissage tableau à craie 2 en 1 - tour d'observation pour enfant 3-6 ans - marches antidérapantes, barreau, hauts rebords de sécurité - MDF blanc noir

Lorsque vous enseignez de nouvelles compétences aux enfants, vous voulez vraiment qu'ils suivent et le fassent pour eux-mêmes. C'est là que notre tour d'apprentissage pour enfants entre en jeu ! Fabriqué en MDF, cet tour pour enfants est solide et durable. Vous pouvez le placer dans votre cuisine, votre chambre, votre salle à manger et votre salon, idéal pour soulever votre enfant et les aider à se laver les mains, cuisiner avec vous afin d'augmenter l'intéraction parent-enfant. Caractéristiques : - Tour d'apprentissage pour enfants idéal pour soulever votre enfant et les aider à se laver les mains, cuisiner avec vous, etc afin d'augmenter l'interaction parent-enfant - Design 2 en 1 avec un tableau noir à l'arrière, parfait pour apprendre, dessiner et jouer avec des amis - Doté de marche et de pédale antidérapants, et barre de sécurité incluse pour éviter de chute et assurer la sécurité optimale - Fabriqué en panneaux MDF classe E1 solides pour une structure solide et stable - Montage facile, rapide à l'aide du manuel d'assemblage illustré fourni Spécifications : - Couleur : blanc - Matériau : MDF classe E1 - Dim. totales : 50L x 43l x 90H cm - Dim. tableau noir : 40L x 47l cm - Dim. pédale : 40L x 40l x 41H cm - Dim. barre de sécurité : Ø 2,5 x 87H cm - Dim. marche : 40L x 10l x 21H cm - Âge recommandée : 3-6 ans - Charge max. recommandée : 50 Kg - Certification norme : EN71-1-2-3 - Livraison effectutée en un colis - Réf. : 312-051