Mariage Shotgun: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Amazon Prime Video est sur le point de nous proposer la dernière comédie romantique bourrée d’action, mettant en vedette les acteurs Jennifer Lopez et Josh Duhamel. Mariage de fusil de chasse promet de donner aux téléspectateurs une expérience de mariage très différente. Au lieu des robes blanches immaculées, des premières danses qui vous font perdre les yeux et des toasts fantastiques, Mariage de fusil de chasse est censé donner aux téléspectateurs de l’anxiété et de l’excitation pour la plupart des raisons non liées au mariage. Caractérisé par une mariée tachée de boue, une robe de mariée tachée de terre et un marié strié de sang et en sueur, les téléspectateurs semblent être dans une course assez difficile lors du dernier mariage à destination.

Mariage de fusil de chasse est réalisé par Jason Moore, tandis que le scénario est écrit par Mark Hammer et Elizabeth Meriwether. Moore a déjà travaillé sur le Parfait série, tandis que Hammer a travaillé sur des projets tels que Stand de deux nuits, avec Analeigh Tipton et Miles Teller. Meriwether a Nouvelle fille et Sans attaches sous sa ceinture. Mariage de fusil de chasse a fait pas mal de gros titres depuis le début de la planification du film. Bien que certains détails soient un peu obscurs pour le moment, voici tout ce que nous savons sur le mariage de toute une vie.

Mariage au fusil de chasse : l’intrigue

Un mariage à destination tourne mal de toutes les manières possibles dans le récit de Mariage de fusil de chasse. Bien qu’ils aient tenté d’organiser un événement réussi, le couple a froid aux yeux au dernier moment. Pour aggraver les choses, la fête de mariage, y compris les familles du couple, est détournée par des criminels. Une situation littérale de fusil de chasse devient réalité. Les futurs mariés doivent désormais travailler ensemble pour sauver leur famille.

Conformément à la tendance des comédies romantiques, la recherche de leurs familles et l’aventure qui s’y rattache ravivent le feu entre le couple. Découvrant les raisons du début de leur relation et ce qui les a motivés à tomber amoureux en premier lieu, le couple revient à ses racines, incarnant le vrai sens de « jusqu’à ce que la mort nous sépare » alors qu’il navigue dans des situations dangereuses pour sauver son familles.

Mariage au fusil de chasse : le casting

Mariage de fusil de chasse a un casting remarquable avec de nombreux noms célèbres sur sa liste confirmée. Jennifer Lopez et Josh Duhamel assument les rôles principaux en tant que Tom et Darcy, les futurs mari et femme. Parmi les autres noms de la distribution digne de louanges, citons Lenny Kravitz, qui incarnera Sean, D’Arcy Carden dans le rôle de Harriet, Selena Tan dans le rôle de Marge, Héctor Aníbal dans le rôle de Bone et Alberto Isaac dans le rôle d’Ace. Jennifer Coolidge et Sônia Braga ont également été confirmées, bien que leurs rôles dans le film n’aient pas encore été annoncés. Lenny Kravitz, parlant de son expérience de travail avec Lopez, s’est rendu sur son Instagram pour dire :

« Jennifer, après nous être connues pendant tant d’années, nous avons enfin pu travailler et être créatives ensemble. Ce fut une expérience que je chérirai toujours. Amour et respect. Xxx #ShotgunWedding”

Ce n’est pas seulement Kravitz qui a fait l’éloge de Jennifer Lopez. Son futur mari à l’écran a eu pas mal de mots d’éloges pour elle. Parlant aux gens (The TV Show!), Duhamel a déclaré qu’il « avait eu l’un des moments les plus amusants de tous les temps » dans la comédie romantique bourrée d’action. Il a en outre ajouté que « J.Lo est, comme, une … c’est une patronne. De la meilleure façon », et a déclaré qu’il avait passé l’un des moments les plus amusants avec elle pendant la production du film.

Sorties de casting

Les mariés dans Mariage de fusil de chasse ont constamment gardé le fusil de chasse hors de la liste des acteurs avant que Duhamel ne décroche finalement le rôle et décide de s’y tenir. Selon The Hollywood Reporter, l’acteur Ryan Reynolds a d’abord été choisi pour le rôle de Tom en 2019. Cependant, il a ensuite été attribué à Armie Hammer. Malgré le casting de Hammer, en janvier 2021, Variety a rapporté que Hammer devait également être refondu dans le film en raison d’une controverse sur les réseaux sociaux.

Faire une déclaration concernant les messages directs Instagram non vérifiés, apparemment écrits par Hammer et contenant du contenu sexuel explicite, publiés en ligne et sa décision de se retirer de la production de Mariage au fusil de chasse, Marteau a dit :

« Je ne réponds pas à ces affirmations de taureaux, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas en toute bonne conscience laisser mes enfants pendant 4 mois pour tourner un film en République dominicaine. Lionsgate me soutient dans ce domaine et je leur en suis reconnaissant.

Compte tenu de la controverse avec Hammer et de sa décision de quitter le film, Lionsgate a fait un travail rapide en choisissant Josh Duhamel pour le rôle. Il semble que la troisième fois ait été le charme de Lionsgate ! Bien que le casting du marié pour le film ait une longue histoire, la mariée Jennifer Lopez n’a eu aucun problème avec son rôle dans le film. En parlant de Duhamel et Lopez, Erin Westerman, présidente de la production de Lionsgate, a déclaré :

« Nous savons que Josh et Jennifer formeront un couple fascinant et sexy à l’écran et ils seront des partenaires d’entraînement amusants alors que leur mariage à destination de rêve éclate en un cauchemar mémorable. »

Mariage de fusil de chasse devait sortir en salles le 29 juin 2022. Cependant, les droits américains du film ont ensuite été vendus à Amazon Prime Video. Après la vente, le film saute sa sortie en salles et se dirige directement vers Amazon Prime. Au moment d’écrire ces lignes, aucune date de sortie officielle du film n’a été fixée. Mais, croisons les doigts, nous verrons bientôt Duhamel et Lopez en action !