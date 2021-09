Maria Rambeau revient-elle dans Les Merveilles ?

Capitaine Marvel La star Lashana Lynch a été aperçue en train de déjeuner à Londres aux côtés Les Merveilles réalisateur Nia DaCosta et WandaVision la star Teyonah Parris, suscitant des spéculations selon lesquelles elle aussi apparaîtra dans la prochaine suite de Marvel. Les Merveilles, qui poursuivra les aventures cosmiques de Carol Danvers de Brie Larson, faisant équipe avec Monica Rambeau et Kamala Khan AKA Mme Marvel, est actuellement en tournage à Londres, avec cette image des stars laissant espérer que Maria Rambeau sera également inclus en quelque sorte.

WAOUH ! Teyonah Parris, Lashana Lynch et Nia DaCosta ont dîné avec des amis à Londres cette semaine ! J’espère voir Brie avec eux bientôt !!

Alors… Maria est-elle de retour pour The Marvels ?? pic.twitter.com/kcgTLFSe7B – ✵ Captain Marvel NEWS (@CaptMarvelNews) 28 août 2021

Lashana Lynch est apparu pour la première fois en 2019 Capitaine Marvel comme Maria, l’une des plus vieilles amies de Carol Danvers et une collègue pilote de l’Air Force qui porte l’indicatif d’appel « Photon ». Elle est une mère célibataire et sa fille Monica, jouée dans le film par Akira et Azari Akbar à l’âge de onze ans et de cinq ans, respectivement. Une ancienne version de Monica est depuis apparue dans la série Disney + WandaVision, joué par Teyonah Parris, dont le retour a déjà été confirmé pour Les Merveilles.

Bien que Parris n’ait pas été en mesure d’en révéler trop sur son implication, elle a annoncé que la suite explorerait la relation entre Monica et Carol Danvers de Brie Larson, une relation qui a subi quelques revers au fil des ans. « Oui, quand Monica était une fille de 11 ans, avec sa mère et sa tante Carol, ils avaient une belle relation », a déclaré Parris dans une interview plus tôt cette année. « Et donc je pense que ce qui a été génial avec WandaVision, c’est de voir Monica grandir, et nous ne l’avons pas vue depuis plus de 20 ans, ou peu importe, et de voir lentement, il est révélé ce que sa vie a été depuis que nous Je l’ai vue pour la dernière fois. Et donc, Carol Danvers faisait partie de sa vie la dernière fois que nous l’avons vue, et voir qu’il y a encore, il y a quelque chose là-bas, je pense que c’est très excitant.

Comment Lynch figurerait dans Les Merveilles est actuellement ouverte à toutes sortes de spéculations galopantes, le résultat le plus probable étant qu’elle apparaisse dans des flashbacks détaillant davantage l’enfance de Monica et la brouille qui se produit apparemment entre elle et Capitaine Marvel. Lynch a déjà évoqué l’idée de son retour au MCU, taquinant que « des choses plus étranges se sont produites dans la franchise ».

On ne sait pas encore grand-chose concernant les détails spécifiques de l’intrigue pour Les Merveilles, cependant, une brève ligne de connexion pour le versement de Marvel a fait surface, offrant au moins une idée de la direction de la suite à venir. « The Marvels de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson revenant au rôle du capitaine Marvel/Carol Danvers », lit-on dans le journal. « Dans le film, elle sera rejointe par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans WandaVision de Marvel Studios, avec Iman Vellani, qui apparaîtra comme Mme Marvel dans la prochaine série Disney + du même nom. Préparez-vous à en faire l’expérience et à voler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta ! »

Bonbon La réalisatrice Nia DaCosta a quant à elle taquiné les différents thèmes qui Les Merveilles abordera en disant: « Je suis obsédé par la façon dont nous traitons tous notre douleur et nos traumatismes, et il y a une partie de cela dans l’histoire. » La cinéaste a également félicité Marvel Studios pour lui avoir permis de faire le film qu’elle voulait : « C’est incroyable. [It’s] Suite [freedom] que j’ai eu sur quoi que ce soit. C’est génial parce que nous ne sommes tous que des nerds de la bande dessinée qui veulent faire un bon film de bande dessinée. »

Les Merveilles devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de l’utilisateur de Twitter Capitaine Marvel Nouvelles.

