Maria Grazia Gamarra : l’histoire de l’élevage de poulets de l’actrice de « Dans le fond il y a de la place »

Avec la première de neuvième saison de « Dans le fond il y a de la place » (AFHS), de nouveaux acteurs sont arrivés pour rejoindre au casting de la production à succès. Parmi eux, il se démarque Maria Grace Gamarra, l’interprète talentueux qui donne vie à Macarena Montalbán dans la fiction.

Cependant, peu savent qu’en plus de son travail d’actrice, l’artiste travaille comme femme d’affaires, étant la fondatrice d’une marque qui commercialise oeufs de poules élevées en plein air. En ce sens, elle est propriétaire d’un élevage de poulets situé à Sisicaya, Huarochiri.

Voulez-vous en savoir plus? Dans les lignes qui suivent, il connaît l’histoire de l’élevage de poulets qu’il a fondé Maria Grace Gamarral’actrice de la série Télévision américaine « Il y a de la place en arrière-plan ».

COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE D’AVOIR VOTRE PROPRE ÉLEVAGE DE POULETS ?

Dans une interview pour Spectacles américains, Maria Grace Gamarra a avoué que l’idée d’avoir un élevage de poulets dans Sisicaya, Antioquia (Huarochiri), est né lorsqu’il a déménagé dans cette ville au début de la pandémie du COVID-19[FEMININE

« Je l’ai toujours torturé (mon mari) parce que je voulais faire quelque chose de nouveau. Soudain, il a eu l’idée géniale et m’a dit : ‘des œufs ?’ Nous avons déménagé ici, nous nous sommes installés ici en vivant une autre réalité, où nous respirons un autre air. Il n’y a pas de COVID-19 ici″avait-il expliqué à l’époque.

De cette façon, elle a souligné que s’ils allaient vendre des œufs, ils devraient avoir leur propre ferme, garantissant le soin de leurs animaux. Ainsi, comme révélé à Véronique Linaresl’actrice a acheté un millier de poulets sans même avoir la terre pour les élever.

« Nous avons acheté les poulets sans avoir de terrain, sans rien avoir, car les poulets n’arrivent pas pour le moment, c’est un mois d’attente et si nous ne les achetions pas à ce moment-là, il faudrait attendre encore des mois », a dit. Après cette décision, son esprit d’entreprise est né « Webo ».

L’actrice est la fondatrice d’un élevage de poulets bio (Photo : Maria Grazia Gamarra / Instagram)

MARIA GRAZIA GAMARRA EST PRÉOCCUPÉE PAR LE BIEN-ÊTRE DE SES POULETS

Selon l’interprète, contrairement à d’autres entreprises, « Webo » se soucie du bien-être des animaux : leurs poules ne reçoivent pas de produits chimiques et sont traitées selon leurs besoins.

« Lorsque l’idée de faire cette ferme est née, ce que nous voulions, c’était créer une prise de conscience et transmettre un message : que les animaux doivent être traités de la meilleure façon possible. Nous avons travaillé très dur »exprimé à Spectacles d’Amérique.

Lors d’un entretien pour La républiquel’actrice a déclaré que la première chose qu’ils avaient faite en commençant par « Webo » était de communiquer avec une entreprise internationale pour certifier que leurs poules étaient protégées et dans les meilleures conditions.

« Ils sont venus de l’extérieur pour nous certifier, ils nous ont donné un livre super gros avec beaucoup d’exigences, et on s’est préparé pendant pas mal de mois pour pouvoir répondre à toutes les exigences (…) Pour nous c’est super important de pouvoir répondre à toutes ces exigences car c’est la seule façon pour nous d’être sereins. De plus, pour que les personnes que nous ciblons, celles qui achètent chez nous, soient sûres que c’est un produit de qualité »il a déclaré.

Ainsi, selon la star de « AFHS», ses poules ne reçoivent aucun type de transgénique, ni de protéines de croissance ni de colorants. Ils se nourrissent de son, de blé, d’huile de luzerne et d’autres aliments naturels. Enfin, ils vivent dans un espace ouvert, dans un métrage nécessaire « pour qu’ils soient heureux ».

QU’EST-CE QUE « WEB » ?

« Webo » C’est l’entreprise qu’ils ont fondée Maria Grace Gamarra et son mari Heinz Gildemeister. Par l’intermédiaire de son compte Instagram, l’organisation indique qu’elle vend “œufs de poules élevées en liberté”.

Par ailleurs, selon leurs informations sur Yappa, il est précisé qu’ils sont «une famille qui croit en la liberté et l’amour. Avec ces mêmes valeurs nous élevons nos poules ». Les œufs sont distribués en présentations de 6, 12 et 30 unités.