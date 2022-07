María Félix, série : les actrices qui joueront La Doña

L’actrice Marie Félixconsidérée comme une icône de l’âge d’or du cinéma mexicain, aura sa propre série biographique intitulée » La Doña », une production qui aura un lancement mondial exclusif via la plateforme de streaming ViX+. María Félix a su conquérir le public avec sa beauté dans chacune de ses performances, devenant internationalement reconnue dans des pays comme l’Espagne, l’Italie et la France.

Tout cela se reflétera dans la série »Maria Felix, La Dame », qui s’appuiera sur une longue enquête journalistique sur sa carrière, ainsi que sur des témoignages de personnes proches de la diva, dont Luis Martínez de Andabras droit de l’actrice et héritière universelle de toute sa fortune, donnant des détails très intimes sur l’actrice jamais connus.

Quelles actrices joueront María Félix ?

»María Félix, La Doña » est une série sous la production de Carmen Armendariz, réalisé par Mafer Suárez et avec un scénario écrit par Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Tinajero et Gabriela Rodríguez. Bien sûr, étant une longue carrière de plusieurs années, María Félix sera interprétée par Sandra Echeverria, Ximena Romo Oui Avril Vergarachacun d’eux donnant vie à l’icône du Mexique sous ses différentes facettes.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Control Z, série Netflix, saison 3 : de quoi s’agit-il et quels acteurs rejoignent

Avril Vergara

Abril Vergara sera chargée d’interpréter María Félix pendant son enfance et son adolescence, montrant son enthousiasme sur ses réseaux sociaux pour participer à ce projet. « Je suis plus qu’heureuse et excitée de participer à ce projet, la première série sur la vie de María Félix, l’une des femmes et actrices les plus représentatives et emblématiques du Mexique », peut-on lire dans un post Instagram.

Ximena Romo

L’actrice Ximena Romo sera chargée de donner vie à María Félix entre 16 et 31 ans. Romo a déjà participé à de grandes productions telles que « La couleur de la passion », « La vie immorale du couple idéal » et « Miss 89 ». « Je suis touchée par le moment où elle devient María Félix, la femme qu’on connaît aujourd’hui, je me suis lancée à faire une María qui peut casser, qui fait mal aussi, qui devait jouer fort et en même temps elle n’a pas perdu le l’essence de María, le plus important est de connaître l’être humain derrière », a déclaré l’actrice à propos de son rôle.

Sandra Echeverria

Enfin, Sandra Echeverría sera chargée d’interpréter la version la plus mature et la plus adulte de María Félix dans »La Doña ». En avril de cette année, l’actrice a parlé des défis auxquels elle a dû faire face pour mener à bien ce rôle :

«Cela a fonctionné, étudié. J’ai un disque dur avec 47 films dessus. J’ai vu des documentaires, des interviews, j’ai lu son livre ‘Toutes mes guerres’ qu’Enrique Krauze a écrit, qui est spectaculaire et essaie de saisir le ton de la voix, la couleur, la façon de bouger les mains, les gestes, le sourcil. Alors oui, ça a vraiment été un travail très profond », a partagé Echeverría.

Cela pourrait aussi vous intéresser : La série espagnole Netflix la plus recommandée par les critiques

Carmen Armendáriz, productrice du programme, a assuré que « María Félix, La Doña » dépeindra l’histoire de María Bonita d’une manière qui puisse inspirer et responsabiliser les femmes, représentant fidèlement l’héritage de l’actrice, qui se caractérisait par toujours ces qualités . Le tournage de la série a commencé le 14 mars et sera présenté en première sur ViX + le 21 juillet, avec un nouveau chapitre en première chaque semaine.