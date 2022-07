María Félix, La Doña, La femme du diable et Mon voisin, Le cartel, contenu lancé par ViX Plus

Partant du principe qu’il doit y avoir du contenu pour tous les publics sur les plateformes de streaming et que c’est le spectateur qui décide ce qu’il veut voir, ViX+ arrive avec une offre variée à son lancement en tant qu’option audiovisuelle.

Comme d’autres labels de l’industrie, l’un des objectifs de ViX+ est la génération de propriété intellectuelle, c’est-à-dire la production de son propre contenu. Dans ce cas pariez sur les séries, tels sont les cas de Maria Felix, La Dame Oui La femme diable.

Il veut aussi concourir la catégorie des documentaires et des séries documentaires policières. En ce sens, il parie sur Mon voisin, Le Cartel, qui parmi ses particularités a la pertinence d’avoir été produit par l’actrice et chanteuse Selena Gomez, passionnée par les vrais thèmes du crime.

Dans Spoiler, nous avons eu l’occasion de voir les premiers chapitres du contenu mentionné, nous vous donnons donc un aperçu de ce que vous verrez aux avant-premières de ViX+.

Maria Felix, La Dame

Beaucoup a été écrit sur le personnage qu’elle a construit et l’a piégée à vie mais qui l’a immortalisée. Hormis les chercheurs, fans et badauds qui ont voulu connaître l’histoire de la femme derrière la diva, le grand public ne sait pas qui elle était avant de devenir l’image d’une star intouchable.

La série commence par son enfance, une période d’un Mexique révolutionnaire qu’elle a vécu dans son Sonora natal. Jouée par Abril Vergara, María est une fille qui monte à cheval, n’a peur de rien et est sensible. Cependant, Un événement la marque à jamais et détermine sa relation avec la famille : la mort de son frère Pablo.

Dans la vraie vie, le garçon s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Ce fut un coup très dur pour María car Pablo était son premier amour. Se rendant compte d’une possible relation incestueuse, ses parents les séparent en l’envoyant à l’Ecole Militaire pour qu’il ne soit pas près d’elle. L’éloignement, ajouté au traitement violent qu’il a reçu de son père, a fait des ravages sur le garçon.

Avec cet épisode de sa vie, la série commence. Peu à peu, la croissance que María a eue après cet événement se verra. Dans sa jeunesse, elle sera représentée par Ximena Romo, tandis que Sandra Echeverria la personnifiera à l’âge adulte.

la femme diable

Le calme apparent d’une petite ville mexicaine est ébranlé lorsque l’enseignante Natalia Vallejo (Carolina Miranda) est kidnappée par des hommes portant des masques folkloriques de démons. Face à des policiers incompétents, le maire Cristo Beltrán (José Ron) intervient pour ordonner leur recherche immédiate. Avec sa mère, jouée par Monica Dionne, il est le plus occupé à vouloir la retrouver. Qui l’a prise ? Parce que? Le cerveau s’avère être une surprise.

La question de l’insécurité, de l’impunité et du danger auquel sont confrontées les femmes au Mexique est abordée dans l’histoire. A première vue, il peut être vu comme l’épisode d’un feuilleton en raison de la manière dont les séquences d’action et certaines performances sont planifiées, mais il a un contrepoids dans l’histoire grâce aux secrets que possèdent certains personnages.

Mon voisin, Le Cartel

Au début, il peut sembler que nous regardons un programme 911 et des urgences. C’est quand même un joli piège. Eh bien, aussi audacieux. Comme il peut y avoir quelqu’un qui entre dans l’histoire avec ce format, il se peut aussi que quelqu’un ne le supporte pas. Mais l’attente en vaut la peine.

Après le prologue qui nous présente l’affaire, on assiste à un virage vers le style documentaire que l’on connaît aujourd’hui. Nous sommes plongés dans une enquête qui se décompose et tente de reconstituer les pièces d’un puzzle qui part d’un événement insolite à Southlake, au Texas : le meurtre de l’avocat Juan Guerrero Chapa en plein jour. Depuis que Bonnie et Clyde ont tué un flic, la ville n’avait enregistré aucun crime. Et cela a attiré beaucoup d’attention, notamment parce qu’il s’agissait d’une exécution aux allures de trafic de drogue.

Alors que les noms et les événements commencent à tourner, le meurtre prend la direction du crime organisé mexicain, spécifiquement au cartel du Golfe. C’est ainsi qu’il est mis sur la table que Guerrero Chapa n’était pas n’importe quel justiciable, mais un homme au service du groupe criminel Los Zetas.

Un plus, en plus d’être un fait intéressant, c’est qu’il a été produit par Selena Gomez. D’après ce qu’elle a déclaré au sujet de sa participation en tant qu’exécutive de ce travail, l’actrice et chanteuse a déclaré qu’elle aimait l’histoire parce qu’elle avait grandi dans cette région et parce qu’il était important pour lui de montrer la complexité morale des deux côtés de la frontière face à la violence exercée par les trafiquants de drogue.

