Margot Robbie voulait une autre énorme star de DC pour Barbie

Il reste très peu pour Margot Robbie à conquérir le monde une fois de plus avec sa beauté et ses merveilleux talents d’actrice dans Barbiel’adaptation inattendue de la grande franchise de poupées réalisée par Greta Gerwig.





Pour ses aventures à Barbieland, Robbie sera rejointe par un casting incroyable qui comprend des noms comme Ryan Gosling dans le rôle du légendaire Ken, America Ferrera (Hypermarché), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Simu Liu (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Ncuti Gatwa (Éducation sexuelle), Emma McKay (Éducation sexuelle), Alexandra Shipp (tic, tic, … Boum !), Issa Rae (Insécurité), Michel Cera (Super mal), Ariana Greenblatt (Avengers : guerre à l’infini), Helen Mirren, Will Ferrell, Dua Lipa et John Cena.

Et il semble que le Pacificateur La star n’est pas le seul acteur de DC qui allait apparaître dans le film. S’adressant au magazine Vogue, Robbie a révélé qu’elle voulait faire une apparition d’une autre grande star de la franchise où elle joue Harley Quinn :

« Gal Gadot est l’énergie de Barbie. Parce que Gal Gadot est si incroyablement belle, mais vous ne la détestez pas pour être si belle, parce qu’elle est si authentiquement sincère et si aimable avec enthousiasme, que c’est presque idiot. C’est comme juste avant d’être une blaireau. »

Il ne fait aucun doute que Gal Gadot aurait été un excellent ajout au casting déjà impressionnant du film très attendu de Warner Bros. Discovery, qui sera en concurrence directe avec Universal Pictures. Oppenheimerqui aura également un excellent casting avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rami Malek, Jack Quaid, Gary Oldman et bien d’autres.

De quoi parle Barbie ?

Au lieu de raconter l’histoire derrière la création de la marque populaire ou d’adapter l’une des différentes aventures que la poupée a déjà jouées à l’écran, Gerwig a décidé de prendre un chemin intéressant avec Barbie.

L’histoire suivra la poupée titulaire, qui vit dans un monde de rêve idyllique aux côtés d’autres versions d’elle-même et de plusieurs Kens. Cependant, sa vie parfaite est remise en question lorsqu’elle est expulsée pour ne pas répondre aux normes des habitants de Barbieland. Mais loin de se soumettre à la décision et au regard des autres, Barbie se lance un défi et décide de se lancer dans le voyage le plus incroyable de sa vie vers le monde réel, où elle vivra une aventure complètement inattendue qui la changera à jamais.

Créée en 1959 par la célèbre société Mattel, Barbie est devenu une icône non seulement en tant que jouet pour enfants, mais aussi à Hollywood, dans le monde de la musique et de la culture pop en général. Son héritage est allé au-delà de l’imaginable, et le prochain film en est un exemple clair. Barbie a été porté à l’écran plus de 40 fois, mais il ne fait aucun doute que ce prochain film sera complètement différent. Le film comprendra de nombreux Easter Eggs à la mythologie de la franchise tels que des vêtements, des scénarios et différents types de Barbies et Kens.

Barbie sortira en salles le 21 juillet.