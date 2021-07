Margot Robbie veut faire une pause avec Harley Quinn

Ayant apprécié l’appréciation des fans de DC Comics depuis ses débuts dans « Batman: The Animated Series », la popularité de Harley Quinn est à la hausse après ses débuts sur grand écran en 2016 dans « Suicide Squad », réalisé par David Ayer dans lequel Margot Robbie a fait ses débuts dans l’univers étendu de DC.

La performance de Robbie en tant que partenaire psychotique de Joker (Jared Leto) dans le crime a été l’un des rares aspects vraiment loués de la première désastreuse, lui permettant de revenir dans la franchise avec le film « Birds of Prey » de 2019, qui a connu un grand succès commercial.

Margot Robbie reviendra une fois de plus dans le rôle de Quinn dans « The Suicide Squad » sous la direction de James Gunn, qui a écrit un scénario qui relance le concept présenté dans le premier volet, tout en préservant certains de ses principaux éléments.

Viola Davis reprend son rôle d’Amanda Waller, chef de la Task Force X aux côtés de Joel Kinnaman en tant que Rick Flagg et Jai Courtney en tant que capitaine Boomerang. Ce groupe rejoindra un nouveau casting de super-vilains qui ont été chargés de démanteler une ancienne prison sur l’île sud-américaine de Corto Maltese.

Margot Robbie est en pleine promotion de « The Suicide Squad », partageant quelques mots avec Entertainment Weekly à propos de son retour en tant que Harley Quinn. Lorsqu’elle évoque le potentiel futur du personnage de la franchise, l’actrice assure qu’elle n’est pas sûre de quand cela arrivera, en plus d’admettre qu’elle souhaite faire une pause avec le personnage pendant un certain temps.

« C’était presque un tournage dos à dos avec ‘Birds’ et le tournage de ça, alors j’ai pensé que j’avais besoin d’une pause avec Harley parce qu’elle est épuisante. Je ne sais pas quand nous la reverrons. Je suis aussi intrigué que tout le monde », a commenté Robbie.

Margot Robbie a exprimé très clairement son appréciation du personnage de Harley Quinn et son influence sur le changement d’orientation sur « Birds of Prey » par rapport à la façon dont elle a été présentée dans « Suicide Squad ». Même si on ne la voit pas sur grand écran pendant un moment, HBO Max est très proche de pouvoir diffuser la troisième saison de sa série animée.