Margot Robbie, ses échecs cinématographiques et ses films les plus réussis

Ces dernières années, l’actrice margot robbie Elle s’est fait une grande réputation dans le monde d’Hollywood, étant l’une des plus reconnues pour sa performance en tant que Harley Quinn dans les films de DC ou encore avec un rôle dans le film de Quentin Tarantino, »Once Upon a Time in Hollywood ».

Beaucoup attendent même la première de »Barbie », un film mettant en vedette Robbie comme l’image qui a inspiré la populaire franchise de poupées, et que beaucoup s’attendent à être l’un des plus grands succès de 2023. Par conséquent, nous vous apportons ici une liste des blockbusters et des flops de Margot Robbie sur grand écran.

Les échecs au cinéma de Margot Robbie

Terminal







Thriller mystérieux avec Margot Robbie, simonpegg Oui Dexter Fletcher où plusieurs tueurs à gages devront s’affronter sur les ordres d’un cerveau criminel. Robbie joue le rôle principal en tant que serveuse qui mène une double vie.

Bien que l’intrigue ait une prémisse intéressante, le film n’a pas plu aux téléspectateurs et aux critiques, qui ont classé le film comme l’un des pires films impliquant Robbie.

Escouade suicide







Film DC où nous avons vu Robbie jouer le fou Harley Quinn pour la première fois. Alors que beaucoup étaient ravis du rôle de l’actrice en tant que personnage, beaucoup ont critiqué son scénario pour être une histoire alambiquée qui ne capturait pas l’histoire originale des bandes dessinées de DC.

Le film mettait même en vedette des acteurs de renom avec Will-Smith Oui Jared Leto, avec Leto jouant une nouvelle version folle et psychotique du Joker, bien que cela ne résonne pas vraiment non plus auprès des fans. Bien qu’il s’agisse d’un film acceptable, il a été largement critiqué par les fans, étant dépassé mille fois par la version de James Gunn de 2021.

Oiseaux de proie







Le prochain film dans lequel Robbie a de nouveau joué le rôle de Harley Quinn, où elle a parfaitement capturé le charisme, la folie et la puissance du personnage, étant l’une des meilleures performances de l’actrice qui a réussi à briller à chaque plan avec sa fabuleuse palette de couleurs.

Cependant, même gagnant bien au box-office du film, beaucoup ont critiqué son inclusion forcée, puisqu’on a vu une Harley Quinn marre de sa relation avec le Joker, qui bien qu’elle ait ouvert la porte à une version du personnage jamais vue auparavant, dans le fin son complot a été laissé à mi-chemin.

La Légende de Tarzan







Film largement critiqué qui reprenait le classique de l’animation Disney, mais dans une version live action plus mature. Ici, nous avons vu Margot Robbie jouer Jane, mais pas comme une demoiselle en détresse, mais comme une version plus courageuse et plus audacieuse du personnage. Même avec cela, Robbie a très peu de minutes à l’écran, donc son personnage n’est pas utilisé au maximum.

Les films les plus réussis de Margot Robbie

Escouade suicide







Après l’échec du premier film »Suicide Squad », James Gunn revient dans le groupe des personnages pour en apporter une version plus frénétique, drôle et mieux adaptée avec »The Suicide Squad ». Ici, nous voyons Margot Robbie reprendre une fois de plus son rôle de Harley Quinn, étant un produit beaucoup plus agréable que sa première version.

Gunn capture mieux l’essence des personnages, laissant un produit mémorable où Robbie joue dans l’une des meilleures scènes du film avec Harley Quinn déchaînant totalement sa folie.

Il était une fois à Hollywood







Film de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, avec Robbie jouant le rôle de Sharon Tate, la femme assassinée par Charles Manson. Son personnage sert à représenter l’innocence et la sensibilité d’une décennie très controversée dans le monde d’Hollywood.

Bien que » One Upon a Time in Hollywood » soit l’un des films les moins bien notés de Quentin Tarantino, il s’est taillé une place en tant que film culte moderne, mettant en valeur l’incroyable chimie de DiCaprio et Pitt sur grand écran.

Moi, Tonya







L’un des meilleurs films de Margot Robbie où elle incarne la controversée patineuse artistique olympique Tonya Harding, reconnue pour être la première Américaine capable d’exécuter un triple saut parfait.

Film autobiographique qui suit la vie de Tonya de l’âge de 4 à 44 ans, qui nous laisse voir l’un des événements les plus controversés du monde du patinage où Tonya Harding a été accusée d’avoir tenté la vie d’un de ses compagnons. Le rôle de Robbie lui a valu une nomination aux Oscars en 2020.

Le loup de Wall Street







Bien que Margot Robbie joue un rôle de soutien dans le film en tant que petite amie de Jordan Belfort, c’est l’épisode qui a lancé la carrière de l’actrice avec style. Avec Leonardo DiCaprio, c’est une histoire avec des scènes osées, où Robbie a une performance sensuelle qui correspond au film fou de Martin Scorsese.

Même si le film dure 3 heures, c’est une histoire incroyable qui s’est classée parmi les meilleurs films de 2013.